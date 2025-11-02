ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Invesco QQQ είναι 617.08 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο QQQON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής QQQON εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Invesco QQQ είναι 617.08 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο QQQON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής QQQON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το QQQON

Πληροφορίες Τιμής QQQON

Τι είναι το QQQON

Επίσημος Ιστότοπος QQQON

Tokenomics QQQON

Προβλέψεις Τιμών QQQON

Ιστορικό QQQON

Οδηγός Αγοράς QQQON

Μετατροπέας νομίσματος QQQON-σε-Fiat

Spot QQQON

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Invesco QQQ Λογότ.

Τιμή Invesco QQQ(QQQON)

Live Τιμή 1 QQQON σε USD

$616.34
$616.34$616.34
-3.68%1D
USD
Invesco QQQ (QQQON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:33:42 (UTC+8)

Invesco QQQ (QQQON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 609
$ 609$ 609
Κατώτ. 24H
$ 640.35
$ 640.35$ 640.35
Υψηλ. 24H

$ 609
$ 609$ 609

$ 640.35
$ 640.35$ 640.35

$ 639.163267863106
$ 639.163267863106$ 639.163267863106

$ 566.7159774974706
$ 566.7159774974706$ 566.7159774974706

-0.16%

-3.67%

-0.75%

-0.75%

Invesco QQQ (QQQON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 617.08. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές QQQON μεταξύ ενός χαμηλού $ 609 και ενός υψηλού $ 640.35, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του QQQON είναι $ 639.163267863106, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 566.7159774974706.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το QQQON έχει αλλάξει κατά -0.16% την τελευταία ώρα, -3.67% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.75% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Invesco QQQ (QQQON) Πληροφορίες αγοράς

No.881

$ 18.80M
$ 18.80M$ 18.80M

$ 57.09K
$ 57.09K$ 57.09K

$ 18.80M
$ 18.80M$ 18.80M

30.46K
30.46K 30.46K

30,461.79457655
30,461.79457655 30,461.79457655

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Invesco QQQ είναι $ 18.80M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 57.09K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του QQQON είναι 30.46K, με συνολική προσφορά 30461.79457655. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 18.80M

Invesco QQQ (QQQON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Invesco QQQ για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -23.5479-3.67%
30 ημέρες$ +10.05+1.65%
60 Ημέρες$ +97.08+18.66%
90 Ημέρες$ +97.08+18.66%
Invesco QQQ Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το QQQON κατέγραψε μια αλλαγή $ -23.5479 (-3.67%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Invesco QQQ Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +10.05 (+1.65%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Invesco QQQ Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το QQQON άλλαξε κατά $ +97.08 (+18.66%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Invesco QQQ Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +97.08 (+18.66%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Invesco QQQ (QQQON);

Ελέγξτε τώρα τη Invesco QQQ σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Invesco QQQ (QQQON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Invesco QQQ είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Invesco QQQεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεQQQON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοInvesco QQQ ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Invesco QQQ ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Invesco QQQ Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Invesco QQQ (QQQON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Invesco QQQ (QQQON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Invesco QQQ.

Ελέγξτε την Invesco QQQ πρόβλεψη τιμής τώρα!

Invesco QQQ (QQQON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Invesco QQQ (QQQON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του QQQON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Invesco QQQ (QQQON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Invesco QQQ? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Invesco QQQ στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

QQQON σε Τοπικά Νομίσματα

1 Invesco QQQ(QQQON) σε VND
16,238,460.2
1 Invesco QQQ(QQQON) σε AUD
A$937.9616
1 Invesco QQQ(QQQON) σε GBP
468.9808
1 Invesco QQQ(QQQON) σε EUR
530.6888
1 Invesco QQQ(QQQON) σε USD
$617.08
1 Invesco QQQ(QQQON) σε MYR
RM2,585.5652
1 Invesco QQQ(QQQON) σε TRY
25,917.36
1 Invesco QQQ(QQQON) σε JPY
¥94,413.24
1 Invesco QQQ(QQQON) σε ARS
ARS$885,337.0176
1 Invesco QQQ(QQQON) σε RUB
49,607.0612
1 Invesco QQQ(QQQON) σε INR
54,778.1916
1 Invesco QQQ(QQQON) σε IDR
Rp10,284,662.5528
1 Invesco QQQ(QQQON) σε PHP
36,216.4252
1 Invesco QQQ(QQQON) σε EGP
￡E.29,002.76
1 Invesco QQQ(QQQON) σε BRL
R$3,313.7196
1 Invesco QQQ(QQQON) σε CAD
C$863.912
1 Invesco QQQ(QQQON) σε BDT
75,197.3688
1 Invesco QQQ(QQQON) σε NGN
891,729.9664
1 Invesco QQQ(QQQON) σε COP
$2,373,382.242
1 Invesco QQQ(QQQON) σε ZAR
R.10,718.6796
1 Invesco QQQ(QQQON) σε UAH
25,787.7732
1 Invesco QQQ(QQQON) σε TZS
T.Sh.1,512,450.7384
1 Invesco QQQ(QQQON) σε VES
Bs136,374.68
1 Invesco QQQ(QQQON) σε CLP
$580,055.2
1 Invesco QQQ(QQQON) σε PKR
Rs174,263.392
1 Invesco QQQ(QQQON) σε KZT
325,805.8984
1 Invesco QQQ(QQQON) σε THB
฿19,882.3176
1 Invesco QQQ(QQQON) σε TWD
NT$18,999.8932
1 Invesco QQQ(QQQON) σε AED
د.إ2,264.6836
1 Invesco QQQ(QQQON) σε CHF
Fr493.664
1 Invesco QQQ(QQQON) σε HKD
HK$4,794.7116
1 Invesco QQQ(QQQON) σε AMD
֏235,341.9704
1 Invesco QQQ(QQQON) σε MAD
.د.م5,695.6484
1 Invesco QQQ(QQQON) σε MXN
$11,453.0048
1 Invesco QQQ(QQQON) σε SAR
ريال2,314.05
1 Invesco QQQ(QQQON) σε ETB
Br94,802.0004
1 Invesco QQQ(QQQON) σε KES
KSh79,504.5872
1 Invesco QQQ(QQQON) σε JOD
د.أ437.50972
1 Invesco QQQ(QQQON) σε PLN
2,270.8544
1 Invesco QQQ(QQQON) σε RON
лв2,721.3228
1 Invesco QQQ(QQQON) σε SEK
kr5,856.0892
1 Invesco QQQ(QQQON) σε BGN
лв1,042.8652
1 Invesco QQQ(QQQON) σε HUF
Ft206,240.4776
1 Invesco QQQ(QQQON) σε CZK
13,014.2172
1 Invesco QQQ(QQQON) σε KWD
د.ك188.2094
1 Invesco QQQ(QQQON) σε ILS
2,005.51
1 Invesco QQQ(QQQON) σε BOB
Bs4,251.6812
1 Invesco QQQ(QQQON) σε AZN
1,049.036
1 Invesco QQQ(QQQON) σε TJS
SM5,664.7944
1 Invesco QQQ(QQQON) σε GEL
1,672.2868
1 Invesco QQQ(QQQON) σε AOA
Kz565,609.3572
1 Invesco QQQ(QQQON) σε BHD
.د.ب231.405
1 Invesco QQQ(QQQON) σε BMD
$617.08
1 Invesco QQQ(QQQON) σε DKK
kr3,992.5076
1 Invesco QQQ(QQQON) σε HNL
L16,179.8376
1 Invesco QQQ(QQQON) σε MUR
28,225.2392
1 Invesco QQQ(QQQON) σε NAD
$10,669.3132
1 Invesco QQQ(QQQON) σε NOK
kr6,244.8496
1 Invesco QQQ(QQQON) σε NZD
$1,073.7192
1 Invesco QQQ(QQQON) σε PAB
B/.617.08
1 Invesco QQQ(QQQON) σε PGK
K2,591.736
1 Invesco QQQ(QQQON) σε QAR
ر.ق2,240.0004
1 Invesco QQQ(QQQON) σε RSD
дин.62,362.1048
1 Invesco QQQ(QQQON) σε UZS
soʻm7,346,189.3008
1 Invesco QQQ(QQQON) σε ALL
L51,520.0092
1 Invesco QQQ(QQQON) σε ANG
ƒ1,104.5732
1 Invesco QQQ(QQQON) σε AWG
ƒ1,104.5732
1 Invesco QQQ(QQQON) σε BBD
$1,234.16
1 Invesco QQQ(QQQON) σε BAM
KM1,036.6944
1 Invesco QQQ(QQQON) σε BIF
Fr1,803,724.84
1 Invesco QQQ(QQQON) σε BND
$796.0332
1 Invesco QQQ(QQQON) σε BSD
$617.08
1 Invesco QQQ(QQQON) σε JMD
$98,763.654
1 Invesco QQQ(QQQON) σε KHR
2,468,320
1 Invesco QQQ(QQQON) σε KMF
Fr262,876.08
1 Invesco QQQ(QQQON) σε LAK
13,414,782.3404
1 Invesco QQQ(QQQON) σε LKR
රු187,333.1464
1 Invesco QQQ(QQQON) σε MDL
L10,471.8476
1 Invesco QQQ(QQQON) σε MGA
Ar2,767,171.844
1 Invesco QQQ(QQQON) σε MOP
P4,924.2984
1 Invesco QQQ(QQQON) σε MVR
9,441.324
1 Invesco QQQ(QQQON) σε MWK
MK1,067,610.108
1 Invesco QQQ(QQQON) σε MZN
MT39,431.412
1 Invesco QQQ(QQQON) σε NPR
रु87,279.7952
1 Invesco QQQ(QQQON) σε PYG
4,345,477.36
1 Invesco QQQ(QQQON) σε RWF
Fr894,148.92
1 Invesco QQQ(QQQON) σε SBD
$5,078.5684
1 Invesco QQQ(QQQON) σε SCR
9,034.0512
1 Invesco QQQ(QQQON) σε SRD
$23,757.58
1 Invesco QQQ(QQQON) σε SVC
$5,380.9376
1 Invesco QQQ(QQQON) σε SZL
L10,669.3132
1 Invesco QQQ(QQQON) σε TMT
m2,159.78
1 Invesco QQQ(QQQON) σε TND
د.ت1,816.68352
1 Invesco QQQ(QQQON) σε TTD
$4,165.29
1 Invesco QQQ(QQQON) σε UGX
Sh2,142,501.76
1 Invesco QQQ(QQQON) σε XAF
Fr348,650.2
1 Invesco QQQ(QQQON) σε XCD
$1,666.116
1 Invesco QQQ(QQQON) σε XOF
Fr348,650.2
1 Invesco QQQ(QQQON) σε XPF
Fr62,942.16
1 Invesco QQQ(QQQON) σε BWP
P8,262.7012
1 Invesco QQQ(QQQON) σε BZD
$1,234.16
1 Invesco QQQ(QQQON) σε CVE
$58,653.454
1 Invesco QQQ(QQQON) σε DJF
Fr109,223.16
1 Invesco QQQ(QQQON) σε DOP
$39,530.1448
1 Invesco QQQ(QQQON) σε DZD
د.ج80,201.8876
1 Invesco QQQ(QQQON) σε FJD
$1,413.1132
1 Invesco QQQ(QQQON) σε GNF
Fr5,319,229.6
1 Invesco QQQ(QQQON) σε GTQ
Q4,714.4912
1 Invesco QQQ(QQQON) σε GYD
$128,741.4004
1 Invesco QQQ(QQQON) σε ISK
kr76,517.92

Invesco QQQ Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Invesco QQQ, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Invesco QQQ
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Invesco QQQ

Πόσο αξίζει το Invesco QQQ (QQQON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή QQQON στο USD είναι 617.08 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή QQQON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του QQQON σε USD είναι $ 617.08. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Invesco QQQ;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το QQQON είναι $ 18.80M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του QQQON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του QQQON είναι 30.46K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του QQQON;
Το QQQON πέτυχε τιμή ATH ύψους 639.163267863106 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του QQQON;
Το QQQON είχε τιμή ATL ύψους 566.7159774974706 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του QQQON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το QQQON είναι $ 57.09K USD.
Θα ανέβει το QQQON υψηλότερα φέτος;
Το QQQON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την QQQON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:33:42 (UTC+8)

Invesco QQQ (QQQON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής QQQON-σε-USD

Ποσό

QQQON
QQQON
USD
USD

1 QQQON = 617.08 USD

Συναλλαγή QQQON

QQQON/USDT
$616.34
$616.34$616.34
-3.67%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,727.54
$110,727.54$110,727.54

+0.39%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,882.95
$3,882.95$3,882.95

-0.32%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03000
$0.03000$0.03000

-0.16%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.54
$185.54$185.54

-0.47%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.02%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,727.54
$110,727.54$110,727.54

+0.39%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,882.95
$3,882.95$3,882.95

-0.32%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$90.70
$90.70$90.70

+27.90%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.54
$185.54$185.54

-0.47%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5193
$2.5193$2.5193

+0.73%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7500
$0.7500$0.7500

+1,400.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05693
$0.05693$0.05693

+184.65%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08272
$0.08272$0.08272

-1.93%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7500
$0.7500$0.7500

+1,400.00%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000012
$0.000000000000000000000012$0.000000000000000000000012

+140.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0043767
$0.0043767$0.0043767

+114.57%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.531658
$2.531658$2.531658

+76.38%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.06967
$0.06967$0.06967

+59.94%