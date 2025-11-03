ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή I love puppies είναι 0.0000000000001296 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο PUPPIES1 σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής PUPPIES1 εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή I love puppies είναι 0.0000000000001296 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο PUPPIES1 σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής PUPPIES1 εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το PUPPIES1

Πληροφορίες Τιμής PUPPIES1

Τι είναι το PUPPIES1

Επίσημος Ιστότοπος PUPPIES1

Tokenomics PUPPIES1

Προβλέψεις Τιμών PUPPIES1

Ιστορικό PUPPIES1

Οδηγός Αγοράς PUPPIES1

Μετατροπέας νομίσματος PUPPIES1-σε-Fiat

Spot PUPPIES1

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

I love puppies Λογότ.

Τιμή I love puppies(PUPPIES1)

Live Τιμή 1 PUPPIES1 σε USD

$0.0000000000001296
$0.0000000000001296$0.0000000000001296
+2.04%1D
USD
I love puppies (PUPPIES1) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 01:05:40 (UTC+8)

I love puppies (PUPPIES1) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0000000000001225
$ 0.0000000000001225$ 0.0000000000001225
Κατώτ. 24H
$ 0.0000000000001336
$ 0.0000000000001336$ 0.0000000000001336
Υψηλ. 24H

$ 0.0000000000001225
$ 0.0000000000001225$ 0.0000000000001225

$ 0.0000000000001336
$ 0.0000000000001336$ 0.0000000000001336

$ 0.000000000339902443
$ 0.000000000339902443$ 0.000000000339902443

$ 0.000000000000316317
$ 0.000000000000316317$ 0.000000000000316317

0.00%

+2.04%

-16.71%

-16.71%

I love puppies (PUPPIES1) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.0000000000001296. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PUPPIES1 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000000000001225 και ενός υψηλού $ 0.0000000000001336, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PUPPIES1 είναι $ 0.000000000339902443, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.000000000000316317.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PUPPIES1 έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, +2.04% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.71% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

I love puppies (PUPPIES1) Πληροφορίες αγοράς

No.3823

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.00K
$ 2.00K$ 2.00K

$ 54.52K
$ 54.52K$ 54.52K

0.00
0.00 0.00

420,690,000,000,000,000
420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000

420,690,000,000,000,000
420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000

0.00%

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του I love puppies είναι $ 0.00, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 2.00K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PUPPIES1 είναι 0.00, με συνολική προσφορά 420690000000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 54.52K

I love puppies (PUPPIES1) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών I love puppies για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.000000000000002591+2.04%
30 ημέρες$ -0.0000000000003704-74.08%
60 Ημέρες$ -0.0000000000003704-74.08%
90 Ημέρες$ -0.0000000000003704-74.08%
I love puppies Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το PUPPIES1 κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.000000000000002591 (+2.04%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

I love puppies Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.0000000000003704 (-74.08%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

I love puppies Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το PUPPIES1 άλλαξε κατά $ -0.0000000000003704 (-74.08%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

I love puppies Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.0000000000003704 (-74.08%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του I love puppies (PUPPIES1);

Ελέγξτε τώρα τη I love puppies σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι I love puppies (PUPPIES1)

In a world where dogs once ruled,a new era dawns—the Age of Puppies. Endorsed by Elon,Let the dogs rest. The $Puppies are taking over.

I love puppies είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των I love puppiesεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεPUPPIES1 τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοI love puppies ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας I love puppies ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

I love puppies Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το I love puppies (PUPPIES1) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία I love puppies (PUPPIES1) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το I love puppies.

Ελέγξτε την I love puppies πρόβλεψη τιμής τώρα!

I love puppies (PUPPIES1) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του I love puppies (PUPPIES1) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του PUPPIES1 token τώρα!

Πώς να αγοράσετε I love puppies (PUPPIES1)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε I love puppies? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα I love puppies στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

PUPPIES1 σε Τοπικά Νομίσματα

1 I love puppies(PUPPIES1) σε VND
0.000000003410424
1 I love puppies(PUPPIES1) σε AUD
A$0.000000000000196992
1 I love puppies(PUPPIES1) σε GBP
0.000000000000098496
1 I love puppies(PUPPIES1) σε EUR
0.000000000000111456
1 I love puppies(PUPPIES1) σε USD
$0.0000000000001296
1 I love puppies(PUPPIES1) σε MYR
RM0.000000000000543024
1 I love puppies(PUPPIES1) σε TRY
0.0000000000054432
1 I love puppies(PUPPIES1) σε JPY
¥0.0000000000198288
1 I love puppies(PUPPIES1) σε ARS
ARS$0.000000000185939712
1 I love puppies(PUPPIES1) σε RUB
0.000000000010418544
1 I love puppies(PUPPIES1) σε INR
0.000000000011504592
1 I love puppies(PUPPIES1) σε IDR
Rp0.000000002159999136
1 I love puppies(PUPPIES1) σε PHP
0.000000000007606224
1 I love puppies(PUPPIES1) σε EGP
￡E.0.0000000000060912
1 I love puppies(PUPPIES1) σε BRL
R$0.000000000000695952
1 I love puppies(PUPPIES1) σε CAD
C$0.00000000000018144
1 I love puppies(PUPPIES1) σε BDT
0.000000000015793056
1 I love puppies(PUPPIES1) σε NGN
0.000000000187282368
1 I love puppies(PUPPIES1) σε COP
$0.00000000049846104
1 I love puppies(PUPPIES1) σε ZAR
R.0.000000000002251152
1 I love puppies(PUPPIES1) σε UAH
0.000000000005415984
1 I love puppies(PUPPIES1) σε TZS
T.Sh.0.000000000317647008
1 I love puppies(PUPPIES1) σε VES
Bs0.0000000000286416
1 I love puppies(PUPPIES1) σε CLP
$0.000000000121824
1 I love puppies(PUPPIES1) σε PKR
Rs0.00000000003659904
1 I love puppies(PUPPIES1) σε KZT
0.000000000068426208
1 I love puppies(PUPPIES1) σε THB
฿0.000000000004175712
1 I love puppies(PUPPIES1) σε TWD
NT$0.000000000003990384
1 I love puppies(PUPPIES1) σε AED
د.إ0.000000000000475632
1 I love puppies(PUPPIES1) σε CHF
Fr0.00000000000010368
1 I love puppies(PUPPIES1) σε HKD
HK$0.000000000001006992
1 I love puppies(PUPPIES1) σε AMD
֏0.000000000049426848
1 I love puppies(PUPPIES1) σε MAD
.د.م0.000000000001196208
1 I love puppies(PUPPIES1) σε MXN
$0.000000000002405376
1 I love puppies(PUPPIES1) σε SAR
ريال0.000000000000486
1 I love puppies(PUPPIES1) σε ETB
Br0.000000000019910448
1 I love puppies(PUPPIES1) σε KES
KSh0.000000000016697664
1 I love puppies(PUPPIES1) σε JOD
د.أ0.0000000000000918864
1 I love puppies(PUPPIES1) σε PLN
0.000000000000476928
1 I love puppies(PUPPIES1) σε RON
лв0.000000000000571536
1 I love puppies(PUPPIES1) σε SEK
kr0.000000000001229904
1 I love puppies(PUPPIES1) σε BGN
лв0.000000000000219024
1 I love puppies(PUPPIES1) σε HUF
Ft0.000000000043314912
1 I love puppies(PUPPIES1) σε CZK
0.000000000002733264
1 I love puppies(PUPPIES1) σε KWD
د.ك0.000000000000039528
1 I love puppies(PUPPIES1) σε ILS
0.0000000000004212
1 I love puppies(PUPPIES1) σε BOB
Bs0.000000000000892944
1 I love puppies(PUPPIES1) σε AZN
0.00000000000022032
1 I love puppies(PUPPIES1) σε TJS
SM0.000000000001189728
1 I love puppies(PUPPIES1) σε GEL
0.000000000000351216
1 I love puppies(PUPPIES1) σε AOA
Kz0.000000000118790064
1 I love puppies(PUPPIES1) σε BHD
.د.ب0.0000000000000486
1 I love puppies(PUPPIES1) σε BMD
$0.0000000000001296
1 I love puppies(PUPPIES1) σε DKK
kr0.000000000000838512
1 I love puppies(PUPPIES1) σε HNL
L0.000000000003398112
1 I love puppies(PUPPIES1) σε MUR
0.000000000005927904
1 I love puppies(PUPPIES1) σε NAD
$0.000000000002240784
1 I love puppies(PUPPIES1) σε NOK
kr0.000000000001311552
1 I love puppies(PUPPIES1) σε NZD
$0.000000000000225504
1 I love puppies(PUPPIES1) σε PAB
B/.0.0000000000001296
1 I love puppies(PUPPIES1) σε PGK
K0.00000000000054432
1 I love puppies(PUPPIES1) σε QAR
ر.ق0.000000000000470448
1 I love puppies(PUPPIES1) σε RSD
дин.0.000000000013097376
1 I love puppies(PUPPIES1) σε UZS
soʻm0.000000001542856896
1 I love puppies(PUPPIES1) σε ALL
L0.000000000010820304
1 I love puppies(PUPPIES1) σε ANG
ƒ0.000000000000231984
1 I love puppies(PUPPIES1) σε AWG
ƒ0.000000000000231984
1 I love puppies(PUPPIES1) σε BBD
$0.0000000000002592
1 I love puppies(PUPPIES1) σε BAM
KM0.000000000000217728
1 I love puppies(PUPPIES1) σε BIF
Fr0.0000000003788208
1 I love puppies(PUPPIES1) σε BND
$0.000000000000167184
1 I love puppies(PUPPIES1) σε BSD
$0.0000000000001296
1 I love puppies(PUPPIES1) σε JMD
$0.00000000002074248
1 I love puppies(PUPPIES1) σε KHR
0.0000000005184
1 I love puppies(PUPPIES1) σε KMF
Fr0.0000000000552096
1 I love puppies(PUPPIES1) σε LAK
0.000000002817391248
1 I love puppies(PUPPIES1) σε LKR
රු0.000000000039343968
1 I love puppies(PUPPIES1) σε MDL
L0.000000000002199312
1 I love puppies(PUPPIES1) σε MGA
Ar0.00000000058116528
1 I love puppies(PUPPIES1) σε MOP
P0.000000000001034208
1 I love puppies(PUPPIES1) σε MVR
0.00000000000198288
1 I love puppies(PUPPIES1) σε MWK
MK0.00000000022422096
1 I love puppies(PUPPIES1) σε MZN
MT0.00000000000828144
1 I love puppies(PUPPIES1) σε NPR
रु0.000000000018330624
1 I love puppies(PUPPIES1) σε PYG
0.0000000009126432
1 I love puppies(PUPPIES1) σε RWF
Fr0.0000000001877904
1 I love puppies(PUPPIES1) σε SBD
$0.000000000001066608
1 I love puppies(PUPPIES1) σε SCR
0.000000000001897344
1 I love puppies(PUPPIES1) σε SRD
$0.0000000000049896
1 I love puppies(PUPPIES1) σε SVC
$0.000000000001130112
1 I love puppies(PUPPIES1) σε SZL
L0.000000000002240784
1 I love puppies(PUPPIES1) σε TMT
m0.0000000000004536
1 I love puppies(PUPPIES1) σε TND
د.ت0.0000000000003815424
1 I love puppies(PUPPIES1) σε TTD
$0.0000000000008748
1 I love puppies(PUPPIES1) σε UGX
Sh0.0000000004499712
1 I love puppies(PUPPIES1) σε XAF
Fr0.000000000073224
1 I love puppies(PUPPIES1) σε XCD
$0.00000000000034992
1 I love puppies(PUPPIES1) σε XOF
Fr0.000000000073224
1 I love puppies(PUPPIES1) σε XPF
Fr0.0000000000132192
1 I love puppies(PUPPIES1) σε BWP
P0.000000000001735344
1 I love puppies(PUPPIES1) σε BZD
$0.0000000000002592
1 I love puppies(PUPPIES1) σε CVE
$0.00000000001231848
1 I love puppies(PUPPIES1) σε DJF
Fr0.0000000000229392
1 I love puppies(PUPPIES1) σε DOP
$0.000000000008302176
1 I love puppies(PUPPIES1) σε DZD
د.ج0.000000000016844112
1 I love puppies(PUPPIES1) σε FJD
$0.000000000000296784
1 I love puppies(PUPPIES1) σε GNF
Fr0.000000001117152
1 I love puppies(PUPPIES1) σε GTQ
Q0.000000000000990144
1 I love puppies(PUPPIES1) σε GYD
$0.000000000027038448
1 I love puppies(PUPPIES1) σε ISK
kr0.0000000000160704

I love puppies Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του I love puppies, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος I love puppies
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με I love puppies

Πόσο αξίζει το I love puppies (PUPPIES1) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή PUPPIES1 στο USD είναι 0.0000000000001296 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή PUPPIES1 σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του PUPPIES1 σε USD είναι $ 0.0000000000001296. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του I love puppies;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το PUPPIES1 είναι $ 0.00 USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PUPPIES1;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PUPPIES1 είναι 0.00 USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του PUPPIES1;
Το PUPPIES1 πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.000000000339902443 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του PUPPIES1;
Το PUPPIES1 είχε τιμή ATL ύψους 0.000000000000316317 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του PUPPIES1;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το PUPPIES1 είναι $ 2.00K USD.
Θα ανέβει το PUPPIES1 υψηλότερα φέτος;
Το PUPPIES1 μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την PUPPIES1 πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 01:05:40 (UTC+8)

I love puppies (PUPPIES1) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής PUPPIES1-σε-USD

Ποσό

PUPPIES1
PUPPIES1
USD
USD

1 PUPPIES1 = 0 USD

Συναλλαγή PUPPIES1

PUPPIES1/USDT
$0.0000000000001296
$0.0000000000001296$0.0000000000001296
+2.04%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,147.57
$110,147.57$110,147.57

+0.03%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,859.33
$3,859.33$3,859.33

+0.15%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02689
$0.02689$0.02689

+2.20%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.37
$184.37$184.37

+0.32%

Aster Λογότ.

Aster

ASTER

$1.1557
$1.1557$1.1557

-8.41%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,147.57
$110,147.57$110,147.57

+0.03%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,859.33
$3,859.33$3,859.33

+0.15%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.37
$184.37$184.37

+0.32%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$91.02
$91.02$91.02

+2.73%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5028
$2.5028$2.5028

+0.11%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.1524
$0.1524$0.1524

+204.80%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05377
$0.05377$0.05377

+168.85%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08518
$0.08518$0.08518

+3.11%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

LuckyMeme Λογότ.

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000010364
$0.000000010364$0.000000010364

+2,282.52%

DGGO Λογότ.

DGGO

DGGO

$0.000000609
$0.000000609$0.000000609

+407.50%

WhisperFi Λογότ.

WhisperFi

WISP

$0.02600
$0.02600$0.02600

+225.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.1524
$0.1524$0.1524

+204.80%

OMNILABS Λογότ.

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000003152
$0.0000000000003152$0.0000000000003152

+139.69%