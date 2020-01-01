pSTAKE Finance (PSTAKE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το pSTAKE Finance (PSTAKE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες pSTAKE Finance (PSTAKE) pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards). Επίσημη ιστοσελίδα: https://pstake.finance Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.pstake.finance Block Explorer: https://www.mintscan.io/persistence Αγοράστε PSTAKE τώρα!

pSTAKE Finance (PSTAKE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για pSTAKE Finance (PSTAKE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 13.91M $ 13.91M $ 13.91M Συνολική προμήθεια: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 439.65M $ 439.65M $ 439.65M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 15.82M $ 15.82M $ 15.82M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 2.0004 $ 2.0004 $ 2.0004 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00862981543543736 $ 0.00862981543543736 $ 0.00862981543543736 Τρέχουσα τιμή: $ 0.031636 $ 0.031636 $ 0.031636 Μάθετε περισσότερα για την τιμή pSTAKE Finance (PSTAKE)

Tokenomics pSTAKE Finance (PSTAKE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του pSTAKE Finance (PSTAKE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PSTAKE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PSTAKE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PSTAKE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PSTAKE token!

Πώς να Αγοράσετε PSTAKE Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε pSTAKE Finance (PSTAKE) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς PSTAKE, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε PSTAKE στη MEXC τώρα!

pSTAKE Finance (PSTAKE) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών PSTAKE βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών PSTAKE τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής PSTAKE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PSTAKE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PSTAKE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PSTAKE Token τώρα!

