Πληροφορίες POLKACITY (POLC) Polkacity is a new fully autonomus contract based NFT platform that allows you to invest in virtual assets in the form of a virtual city. Επίσημη ιστοσελίδα: https://polkacity.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://github.com/POLKACITY/Whitepaper/blob/main/Whitepaper%20Polka%20City%20V1.1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xaA8330FB2B4D5D07ABFE7A72262752a8505C6B37 Αγοράστε POLC τώρα!

POLKACITY (POLC) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για POLKACITY (POLC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 740.34K $ 740.34K $ 740.34K Συνολική προμήθεια: $ 432.53M $ 432.53M $ 432.53M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 190.03M $ 190.03M $ 190.03M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.69M $ 1.69M $ 1.69M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 2.97 $ 2.97 $ 2.97 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000640293666682071 $ 0.000640293666682071 $ 0.000640293666682071 Τρέχουσα τιμή: $ 0.003896 $ 0.003896 $ 0.003896 Μάθετε περισσότερα για την τιμή POLKACITY (POLC)

Tokenomics POLKACITY (POLC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του POLKACITY (POLC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός POLC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα POLC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του POLC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του POLC token!

Πώς να Αγοράσετε POLC Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε POLKACITY (POLC) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς POLC, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε POLC στη MEXC τώρα!

POLKACITY (POLC) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών POLC βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών POLC τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής POLC Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το POLC; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του POLC συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του POLC Token τώρα!

