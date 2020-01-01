Primex Finance (PMX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Primex Finance (PMX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Primex Finance (PMX) Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity. Επίσημη ιστοσελίδα: https://primex.finance/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docsend.com/view/qqd7badxxqhcyqxp Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=base&tab=transactions&tokenAddress=0x0b3eaead748facdb9d943d3407011f16eb17d0cf Αγοράστε PMX τώρα!

Primex Finance (PMX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Primex Finance (PMX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 88.88K $ 88.88K $ 88.88K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 70.88M $ 70.88M $ 70.88M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.288 $ 0.288 $ 0.288 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.001269341594771277 $ 0.001269341594771277 $ 0.001269341594771277 Τρέχουσα τιμή: $ 0.001254 $ 0.001254 $ 0.001254 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Primex Finance (PMX)

Tokenomics Primex Finance (PMX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Primex Finance (PMX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PMX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PMX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PMX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PMX token!

Πώς να Αγοράσετε PMX Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Primex Finance (PMX) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς PMX, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε PMX στη MEXC τώρα!

Primex Finance (PMX) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών PMX βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών PMX τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής PMX Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PMX; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PMX συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PMX Token τώρα!

