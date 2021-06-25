PlugToken (PLUG) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το PlugToken (PLUG), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες PlugToken (PLUG) Advanced Multi-Chain Synthetic Assets Protocol. A network to enable asset custodians to leverage any asset from any network in its synthetic form. Επίσημη ιστοσελίδα: https://plugdefi.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://plugdefi.io/wp-content/uploads/2021/04/PLUG-WhitePaper-v2.5.2.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x47da5456bc2e1ce391b645ce80f2e97192e4976a Αγοράστε PLUG τώρα!

PlugToken (PLUG) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για PlugToken (PLUG), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 499.90K $ 499.90K $ 499.90K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0278 $ 0.0278 $ 0.0278 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000045308575761496 $ 0.000045308575761496 $ 0.000045308575761496 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00004999 $ 0.00004999 $ 0.00004999 Μάθετε περισσότερα για την τιμή PlugToken (PLUG)

Tokenomics PlugToken (PLUG): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του PlugToken (PLUG) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PLUG token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PLUG token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PLUG, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PLUG token!

Πώς να Αγοράσετε PLUG Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε PlugToken (PLUG) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς PLUG, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε PLUG στη MEXC τώρα!

PlugToken (PLUG) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών PLUG βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών PLUG τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής PLUG Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PLUG; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PLUG συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PLUG Token τώρα!

