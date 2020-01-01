Planet (PLANET) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Planet (PLANET), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Planet (PLANET) $PLANET is on the way to make this planet a better place by having an awesome community of GOATs. Επίσημη ιστοσελίδα: https://planetrefi.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2ad9addd0d97ec3cdba27f92bf6077893b76ab0b Αγοράστε PLANET τώρα!

Planet (PLANET) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Planet (PLANET), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 884.83K $ 884.83K $ 884.83K Συνολική προμήθεια: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 851.45B $ 851.45B $ 851.45B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.000133658 $ 0.000133658 $ 0.000133658 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000000004892663576 $ 0.000000004892663576 $ 0.000000004892663576 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0000010392 $ 0.0000010392 $ 0.0000010392 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Planet (PLANET)

Tokenomics Planet (PLANET): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Planet (PLANET) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PLANET token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PLANET token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PLANET, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PLANET token!

