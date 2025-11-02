ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή PhyChain είναι 3.08 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο PHYCHAIN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής PHYCHAIN εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το PHYCHAIN

Πληροφορίες Τιμής PHYCHAIN

Τι είναι το PHYCHAIN

Whitepaper PHYCHAIN

Επίσημος Ιστότοπος PHYCHAIN

Tokenomics PHYCHAIN

Προβλέψεις Τιμών PHYCHAIN

Ιστορικό PHYCHAIN

Οδηγός Αγοράς PHYCHAIN

Μετατροπέας νομίσματος PHYCHAIN-σε-Fiat

Spot PHYCHAIN

PhyChain Λογότ.

Τιμή PhyChain(PHYCHAIN)

Live Τιμή 1 PHYCHAIN σε USD

$3.08
+3.87%1D
USD
PhyChain (PHYCHAIN) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:30:32 (UTC+8)

PhyChain (PHYCHAIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 2.861
Κατώτ. 24H
$ 3.102
Υψηλ. 24H

$ 2.861
$ 3.102
--
--
+0.16%

+3.87%

-6.93%

-6.93%

PhyChain (PHYCHAIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 3.08. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PHYCHAIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 2.861 και ενός υψηλού $ 3.102, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PHYCHAIN είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PHYCHAIN έχει αλλάξει κατά +0.16% την τελευταία ώρα, +3.87% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.93% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PhyChain (PHYCHAIN) Πληροφορίες αγοράς

--
$ 72.03K
$ 6.16B
--
2,000,000,000
BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PhyChain είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 72.03K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PHYCHAIN είναι --, με συνολική προσφορά 2000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.16B

PhyChain (PHYCHAIN) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών PhyChain για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.11475+3.87%
30 ημέρες$ +0.159+5.44%
60 Ημέρες$ +1.717+125.97%
90 Ημέρες$ +1.587+106.29%
PhyChain Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το PHYCHAIN κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.11475 (+3.87%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

PhyChain Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.159 (+5.44%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

PhyChain Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το PHYCHAIN άλλαξε κατά $ +1.717 (+125.97%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

PhyChain Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +1.587 (+106.29%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του PhyChain (PHYCHAIN);

Ελέγξτε τώρα τη PhyChain σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι PhyChain (PHYCHAIN)

PhyChain is the world's first innovative platform based on DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and distributed computing power technology. We are committed to unlocking the potential of billions of idle devices, building a fair and sustainable decentralized computing power network, and providing robust support for the future digital economy.

PhyChain είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των PhyChainεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεPHYCHAIN τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοPhyChain ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας PhyChain ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

PhyChain Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το PhyChain (PHYCHAIN) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία PhyChain (PHYCHAIN) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το PhyChain.

Ελέγξτε την PhyChain πρόβλεψη τιμής τώρα!

PhyChain (PHYCHAIN) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του PhyChain (PHYCHAIN) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του PHYCHAIN token τώρα!

Πώς να αγοράσετε PhyChain (PHYCHAIN)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε PhyChain? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα PhyChain στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

PHYCHAIN σε Τοπικά Νομίσματα

1 PhyChain(PHYCHAIN) σε VND
81,050.2
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε AUD
A$4.6816
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε GBP
2.3408
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε EUR
2.6488
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε USD
$3.08
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε MYR
RM12.9052
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε TRY
129.36
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε JPY
¥471.24
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε ARS
ARS$4,418.9376
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε RUB
247.6012
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε INR
273.4116
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε IDR
Rp51,333.3128
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε PHP
180.7652
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε EGP
￡E.144.76
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε BRL
R$16.5396
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε CAD
C$4.312
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε BDT
375.3288
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε NGN
4,450.8464
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε COP
$11,846.142
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε ZAR
R.53.4996
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε UAH
128.7132
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε TZS
T.Sh.7,549.0184
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε VES
Bs680.68
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε CLP
$2,895.2
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε PKR
Rs869.792
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε KZT
1,626.1784
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε THB
฿99.2376
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε TWD
NT$94.8332
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε AED
د.إ11.3036
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε CHF
Fr2.464
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε HKD
HK$23.9316
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε AMD
֏1,174.6504
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε MAD
.د.م28.4284
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε MXN
$57.1648
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε SAR
ريال11.55
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε ETB
Br473.1804
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε KES
KSh396.8272
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε JOD
د.أ2.18372
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε PLN
11.3344
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε RON
лв13.5828
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε SEK
kr29.2292
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε BGN
лв5.2052
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε HUF
Ft1,029.3976
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε CZK
64.9572
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε KWD
د.ك0.9394
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε ILS
10.01
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε BOB
Bs21.2212
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε AZN
5.236
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε TJS
SM28.2744
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε GEL
8.3468
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε AOA
Kz2,823.0972
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε BHD
.د.ب1.155
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε BMD
$3.08
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε DKK
kr19.9276
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε HNL
L80.7576
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε MUR
140.8792
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε NAD
$53.2532
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε NOK
kr31.1696
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε NZD
$5.3592
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε PAB
B/.3.08
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε PGK
K12.936
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε QAR
ر.ق11.1804
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε RSD
дин.311.2648
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε UZS
soʻm36,666.6608
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε ALL
L257.1492
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε ANG
ƒ5.5132
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε AWG
ƒ5.5132
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε BBD
$6.16
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε BAM
KM5.1744
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε BIF
Fr9,002.84
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε BND
$3.9732
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε BSD
$3.08
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε JMD
$492.954
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε KHR
12,320
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε KMF
Fr1,312.08
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε LAK
66,956.5204
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε LKR
රු935.0264
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε MDL
L52.2676
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε MGA
Ar13,811.644
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε MOP
P24.5784
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε MVR
47.124
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε MWK
MK5,328.708
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε MZN
MT196.812
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε NPR
रु435.6352
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε PYG
21,689.36
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε RWF
Fr4,462.92
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε SBD
$25.3484
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε SCR
45.0912
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε SRD
$118.58
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε SVC
$26.8576
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε SZL
L53.2532
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε TMT
m10.78
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε TND
د.ت9.06752
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε TTD
$20.79
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε UGX
Sh10,693.76
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε XAF
Fr1,740.2
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε XCD
$8.316
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε XOF
Fr1,740.2
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε XPF
Fr314.16
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε BWP
P41.2412
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε BZD
$6.16
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε CVE
$292.754
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε DJF
Fr545.16
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε DOP
$197.3048
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε DZD
د.ج400.3076
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε FJD
$7.0532
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε GNF
Fr26,549.6
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε GTQ
Q23.5312
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε GYD
$642.5804
1 PhyChain(PHYCHAIN) σε ISK
kr381.92

PhyChain Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του PhyChain, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος PhyChain
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με PhyChain

Πόσο αξίζει το PhyChain (PHYCHAIN) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή PHYCHAIN στο USD είναι 3.08 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή PHYCHAIN σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του PHYCHAIN σε USD είναι $ 3.08. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του PhyChain;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το PHYCHAIN είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PHYCHAIN;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PHYCHAIN είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του PHYCHAIN;
Το PHYCHAIN πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του PHYCHAIN;
Το PHYCHAIN είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του PHYCHAIN;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το PHYCHAIN είναι $ 72.03K USD.
Θα ανέβει το PHYCHAIN υψηλότερα φέτος;
Το PHYCHAIN μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την PHYCHAIN πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:30:32 (UTC+8)

PhyChain (PHYCHAIN) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής PHYCHAIN-σε-USD

Ποσό

PHYCHAIN
USD
USD

1 PHYCHAIN = 3.08 USD

Συναλλαγή PHYCHAIN

PHYCHAIN/USDT
$3.08
+3.91%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

