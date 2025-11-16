Εξερευνήστε τα tokenomics Pumpfun Pepe (PFP) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token PFP, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Pumpfun Pepe (PFP) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token PFP, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!