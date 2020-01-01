Pepe Unchained (PEPU) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Pepe Unchained (PEPU), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Pepe Unchained (PEPU) Welcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun! Επίσημη ιστοσελίδα: https://pepeunchained.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x93aA0ccD1e5628d3A841C4DbdF602D9eb04085d6 Αγοράστε PEPU τώρα!

Pepe Unchained (PEPU) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Pepe Unchained (PEPU), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 9.11M $ 9.11M $ 9.11M Συνολική προμήθεια: $ 16.00B $ 16.00B $ 16.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 16.00B $ 16.00B $ 16.00B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 9.11M $ 9.11M $ 9.11M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.02535 $ 0.02535 $ 0.02535 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000519663538927193 $ 0.000519663538927193 $ 0.000519663538927193 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0005691 $ 0.0005691 $ 0.0005691 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Pepe Unchained (PEPU)

Tokenomics Pepe Unchained (PEPU): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Pepe Unchained (PEPU) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PEPU token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PEPU token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PEPU, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PEPU token!

Pepe Unchained (PEPU) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών PEPU βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών PEPU τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής PEPU Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PEPU; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PEPU συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PEPU Token τώρα!

