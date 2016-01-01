PepeCoin (PEPECOIN) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το PepeCoin (PEPECOIN), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες PepeCoin (PEPECOIN) PepeCoin, created by pioneers and visionaries in 2016, introduces an entertaining OS-style app ecosystem that seamlessly integrates DeFi, games, unique NFT experiences, and cutting-edge memetics. Επίσημη ιστοσελίδα: https://pepecoin.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://linktr.ee/pepecoins Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa9e8acf069c58aec8825542845fd754e41a9489a Αγοράστε PEPECOIN τώρα!

PepeCoin (PEPECOIN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για PepeCoin (PEPECOIN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 42.43M $ 42.43M $ 42.43M Συνολική προμήθεια: $ 107.65M $ 107.65M $ 107.65M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 107.06M $ 107.06M $ 107.06M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 53.01M $ 53.01M $ 53.01M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 7.69 $ 7.69 $ 7.69 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000261303532360508 $ 0.000261303532360508 $ 0.000261303532360508 Τρέχουσα τιμή: $ 0.3963 $ 0.3963 $ 0.3963 Μάθετε περισσότερα για την τιμή PepeCoin (PEPECOIN)

Tokenomics PepeCoin (PEPECOIN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του PepeCoin (PEPECOIN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PEPECOIN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PEPECOIN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PEPECOIN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PEPECOIN token!

Πώς να Αγοράσετε PEPECOIN Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε PepeCoin (PEPECOIN) στο χαρτοφυλάκιό σας;

PepeCoin (PEPECOIN) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών PEPECOIN βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών PEPECOIN τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής PEPECOIN Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PEPECOIN; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PEPECOIN συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PEPECOIN Token τώρα!

