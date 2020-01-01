Panda Swap (PANDA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Panda Swap (PANDA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Panda Swap (PANDA) $PANDA is the native token of everything PANDA, a groundbreaking DeFi ecosystem on Solana. This token powers: • PANDA SWAP: Ultra-fast, feature-rich aggregator: Lightning-fast swaps (confirmed in under 1 second), advanced routing, support for all pools and bonding curves, programmable sell buttons, and real-time pool alerts. • Swap-to-Earn Rewards: Stake $PANDA with flexible lock-up periods (7–30 days) to receive instant SOL rewards, plus referral bonuses and shared community revenue. • PANDA PAD Launchpad: Create and launch tokens without coding. Enjoy automatic liquidity transfer to Raydium at $65K market cap, permanent liquidity locks, anti-dump protections (vesting + early-sell penalties), and full transparency—no presales or team allocations. Mission: To redefine DeFi on Solana by delivering speed, security, community-driven launches, and real earnings to all users. Επίσημη ιστοσελίδα: https://pandaswapsol.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://panda-swap.gitbook.io/panda-swap-white-paper Block Explorer: https://solscan.io/token/PANDA8AgjdgQqRRYedrXGKTb2WygNsAhxNDpD7YrBgv Αγοράστε PANDA τώρα!

Panda Swap (PANDA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Panda Swap (PANDA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 4.19M $ 4.19M $ 4.19M Συνολική προμήθεια: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 4.19M $ 4.19M $ 4.19M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.007461 $ 0.007461 $ 0.007461 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000000305912512812 $ 0.000000305912512812 $ 0.000000305912512812 Τρέχουσα τιμή: $ 0.004718 $ 0.004718 $ 0.004718 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Panda Swap (PANDA)

Tokenomics Panda Swap (PANDA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Panda Swap (PANDA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PANDA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PANDA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PANDA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PANDA token!

Panda Swap (PANDA) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών PANDA βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών PANDA τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής PANDA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PANDA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PANDA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PANDA Token τώρα!

