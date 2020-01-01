ParallelAI (PAI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το ParallelAI (PAI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες ParallelAI (PAI) ParallelAI is unleashing the power of parallel processing to slash compute times for AI developers by up to 20x. By enabling automatic parallelization of code, ParallelAI’s technology makes it faster and more efficient for AI developers to run complex tasks on GPUs and CPUs. This reduces cost and processing time by ensuring that AI applications can run tasks concurrently across multiple processing cores. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.parallelai.tech/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://parallel-ai.gitbook.io/parallel-ai Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x13e4b8cffe704d3de6f19e52b201d92c21ec18bd Αγοράστε PAI τώρα!

ParallelAI (PAI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για ParallelAI (PAI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 22.44M $ 22.44M $ 22.44M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.03555146048500496 $ 0.03555146048500496 $ 0.03555146048500496 Τρέχουσα τιμή: $ 0.22436 $ 0.22436 $ 0.22436 Μάθετε περισσότερα για την τιμή ParallelAI (PAI)

Tokenomics ParallelAI (PAI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του ParallelAI (PAI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PAI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PAI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PAI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PAI token!

Πώς να Αγοράσετε PAI Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε ParallelAI (PAI) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς PAI, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε PAI στη MEXC τώρα!

ParallelAI (PAI) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών PAI βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών PAI τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής PAI Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PAI; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PAI συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PAI Token τώρα!

