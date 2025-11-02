ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Ozone metaverse είναι 0.0000999 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο OZONAI σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής OZONAI εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το OZONAI

Πληροφορίες Τιμής OZONAI

Τι είναι το OZONAI

Whitepaper OZONAI

Επίσημος Ιστότοπος OZONAI

Tokenomics OZONAI

Προβλέψεις Τιμών OZONAI

Ιστορικό OZONAI

Οδηγός Αγοράς OZONAI

Μετατροπέας νομίσματος OZONAI-σε-Fiat

Spot OZONAI

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Ozone metaverse Λογότ.

Τιμή Ozone metaverse(OZONAI)

Live Τιμή 1 OZONAI σε USD

$0.0001
$0.0001
-5.80%1D
USD
Ozone metaverse (OZONAI) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:29:09 (UTC+8)

Ozone metaverse (OZONAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00009625
$ 0.00009625
Κατώτ. 24H
$ 0.00011063
$ 0.00011063
Υψηλ. 24H

$ 0.00009625
$ 0.00009625

$ 0.00011063
$ 0.00011063

$ 0.03447626727041513
$ 0.03447626727041513

$ 0.000030714406696367
$ 0.000030714406696367

-1.20%

-5.80%

+30.34%

+30.34%

Ozone metaverse (OZONAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.0000999. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές OZONAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00009625 και ενός υψηλού $ 0.00011063, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του OZONAI είναι $ 0.03447626727041513, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.000030714406696367.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το OZONAI έχει αλλάξει κατά -1.20% την τελευταία ώρα, -5.80% τις τελευταίες 24 ώρες και +30.34% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Ozone metaverse (OZONAI) Πληροφορίες αγοράς

No.6951

$ 0.00
$ 0.00

$ 54.37K
$ 54.37K

$ 199.80K
$ 199.80K

0.00
0.00

2,000,000,000
2,000,000,000

801,810,225.66
801,810,225.66

0.00%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ozone metaverse είναι $ 0.00, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 54.37K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του OZONAI είναι 0.00, με συνολική προσφορά 801810225.66. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 199.80K

Ozone metaverse (OZONAI) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Ozone metaverse για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0000061571-5.80%
30 ημέρες$ +0.00002222+28.60%
60 Ημέρες$ +0.00004905+96.46%
90 Ημέρες$ -0.00009776-49.46%
Ozone metaverse Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το OZONAI κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0000061571 (-5.80%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Ozone metaverse Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.00002222 (+28.60%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Ozone metaverse Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το OZONAI άλλαξε κατά $ +0.00004905 (+96.46%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Ozone metaverse Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.00009776 (-49.46%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Ozone metaverse (OZONAI);

Ελέγξτε τώρα τη Ozone metaverse σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Ozone metaverse (OZONAI)

Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

Ozone metaverse είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Ozone metaverseεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεOZONAI τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοOzone metaverse ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Ozone metaverse ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Ozone metaverse Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Ozone metaverse (OZONAI) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Ozone metaverse (OZONAI) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Ozone metaverse.

Ελέγξτε την Ozone metaverse πρόβλεψη τιμής τώρα!

Ozone metaverse (OZONAI) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Ozone metaverse (OZONAI) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του OZONAI token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Ozone metaverse (OZONAI)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Ozone metaverse? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Ozone metaverse στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

OZONAI σε Τοπικά Νομίσματα

1 Ozone metaverse(OZONAI) σε VND
2.6288685
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε AUD
A$0.000151848
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε GBP
0.000075924
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε EUR
0.000085914
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε USD
$0.0000999
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε MYR
RM0.000418581
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε TRY
0.0041958
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε JPY
¥0.0152847
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε ARS
ARS$0.143328528
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε RUB
0.008030961
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε INR
0.008868123
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε IDR
Rp1.664999334
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε PHP
0.005863131
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε EGP
￡E.0.0046953
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε BRL
R$0.000536463
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε CAD
C$0.00013986
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε BDT
0.012173814
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε NGN
0.144363492
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε COP
$0.384230385
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε ZAR
R.0.001735263
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε UAH
0.004174821
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε TZS
T.Sh.0.244852902
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε VES
Bs0.0220779
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε CLP
$0.093906
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε PKR
Rs0.02821176
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε KZT
0.052745202
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε THB
฿0.003218778
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε TWD
NT$0.003075921
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε AED
د.إ0.000366633
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε CHF
Fr0.00007992
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε HKD
HK$0.000776223
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε AMD
֏0.038099862
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε MAD
.د.م0.000922077
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε MXN
$0.001854144
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε SAR
ريال0.000374625
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε ETB
Br0.015347637
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε KES
KSh0.012871116
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε JOD
د.أ0.0000708291
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε PLN
0.000367632
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε RON
лв0.000440559
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε SEK
kr0.000948051
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε BGN
лв0.000168831
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε HUF
Ft0.033388578
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε CZK
0.002106891
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε KWD
د.ك0.0000304695
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε ILS
0.000324675
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε BOB
Bs0.000688311
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε AZN
0.00016983
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε TJS
SM0.000917082
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε GEL
0.000270729
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε AOA
Kz0.091567341
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε BHD
.د.ب0.0000374625
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε BMD
$0.0000999
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε DKK
kr0.000646353
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε HNL
L0.002619378
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε MUR
0.004569426
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε NAD
$0.001727271
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε NOK
kr0.001010988
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε NZD
$0.000173826
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε PAB
B/.0.0000999
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε PGK
K0.00041958
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε QAR
ر.ق0.000362637
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε RSD
дин.0.010095894
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε UZS
soʻm1.189285524
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε ALL
L0.008340651
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε ANG
ƒ0.000178821
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε AWG
ƒ0.000178821
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε BBD
$0.0001998
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε BAM
KM0.000167832
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε BIF
Fr0.2920077
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε BND
$0.000128871
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε BSD
$0.0000999
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε JMD
$0.015988995
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε KHR
0.3996
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε KMF
Fr0.0425574
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε LAK
2.171739087
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε LKR
රු0.030327642
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε MDL
L0.001695303
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε MGA
Ar0.44798157
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε MOP
P0.000797202
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε MVR
0.00152847
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε MWK
MK0.17283699
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε MZN
MT0.00638361
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε NPR
रु0.014129856
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε PYG
0.7034958
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε RWF
Fr0.1447551
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε SBD
$0.000822177
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε SCR
0.001462536
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε SRD
$0.00384615
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε SVC
$0.000871128
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε SZL
L0.001727271
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε TMT
m0.00034965
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε TND
د.ت0.0002941056
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε TTD
$0.000674325
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε UGX
Sh0.3468528
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε XAF
Fr0.0564435
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε XCD
$0.00026973
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε XOF
Fr0.0564435
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε XPF
Fr0.0101898
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε BWP
P0.001337661
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε BZD
$0.0001998
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε CVE
$0.009495495
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε DJF
Fr0.0176823
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε DOP
$0.006399594
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε DZD
د.ج0.012984003
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε FJD
$0.000228771
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε GNF
Fr0.861138
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε GTQ
Q0.000763236
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε GYD
$0.020842137
1 Ozone metaverse(OZONAI) σε ISK
kr0.0123876

Ozone metaverse Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Ozone metaverse, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Ozone metaverse
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Ozone metaverse

Πόσο αξίζει το Ozone metaverse (OZONAI) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή OZONAI στο USD είναι 0.0000999 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή OZONAI σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του OZONAI σε USD είναι $ 0.0000999. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Ozone metaverse;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το OZONAI είναι $ 0.00 USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του OZONAI;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του OZONAI είναι 0.00 USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του OZONAI;
Το OZONAI πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.03447626727041513 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του OZONAI;
Το OZONAI είχε τιμή ATL ύψους 0.000030714406696367 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του OZONAI;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το OZONAI είναι $ 54.37K USD.
Θα ανέβει το OZONAI υψηλότερα φέτος;
Το OZONAI μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την OZONAI πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:29:09 (UTC+8)

Ozone metaverse (OZONAI) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

$0.0001
