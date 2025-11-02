ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτο
Η σημερινή ζωντανή τιμή OpenPad AI είναι 0.001501 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο OPAD σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής OPAD εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το OPAD

Πληροφορίες Τιμής OPAD

Τι είναι το OPAD

Whitepaper OPAD

Επίσημος Ιστότοπος OPAD

Tokenomics OPAD

Προβλέψεις Τιμών OPAD

Ιστορικό OPAD

Οδηγός Αγοράς OPAD

Μετατροπέας νομίσματος OPAD-σε-Fiat

Spot OPAD

OpenPad AI Λογότ.

Τιμή OpenPad AI(OPAD)

Live Τιμή 1 OPAD σε USD

$0.001501
$0.001501
+39.36%1D
USD
OpenPad AI (OPAD) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:27:49 (UTC+8)

OpenPad AI (OPAD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.001053
$ 0.001053
Κατώτ. 24H
$ 0.00165
$ 0.00165
Υψηλ. 24H

$ 0.001053
$ 0.001053

$ 0.00165
$ 0.00165

--
--

--
--

-1.90%

+39.36%

+0.06%

+0.06%

OpenPad AI (OPAD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.001501. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές OPAD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.001053 και ενός υψηλού $ 0.00165, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του OPAD είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το OPAD έχει αλλάξει κατά -1.90% την τελευταία ώρα, +39.36% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.06% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

OpenPad AI (OPAD) Πληροφορίες αγοράς

--
--

$ 35.02K
$ 35.02K

$ 1.50M
$ 1.50M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του OpenPad AI είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 35.02K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του OPAD είναι --, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.50M

OpenPad AI (OPAD) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών OpenPad AI για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.00042393+39.36%
30 ημέρες$ -0.002672-64.04%
60 Ημέρες$ -0.029359-95.14%
90 Ημέρες$ -0.018499-92.50%
OpenPad AI Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το OPAD κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.00042393 (+39.36%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

OpenPad AI Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.002672 (-64.04%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

OpenPad AI Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το OPAD άλλαξε κατά $ -0.029359 (-95.14%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

OpenPad AI Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.018499 (-92.50%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του OpenPad AI (OPAD);

Ελέγξτε τώρα τη OpenPad AI σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι OpenPad AI (OPAD)

OPENPAD AI is a verticalized decentralized AI (deAI) stack that empowers the next generation of autonomous applications and super dApps. Our platform integrates essential components to build AI-powered decentralized innovation with high performance and cost efficiency.

OpenPad AI είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των OpenPad AIεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεOPAD τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοOpenPad AI ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας OpenPad AI ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

OpenPad AI Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το OpenPad AI (OPAD) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία OpenPad AI (OPAD) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το OpenPad AI.

Ελέγξτε την OpenPad AI πρόβλεψη τιμής τώρα!

OpenPad AI (OPAD) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του OpenPad AI (OPAD) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του OPAD token τώρα!

Πώς να αγοράσετε OpenPad AI (OPAD)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε OpenPad AI? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα OpenPad AI στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

OPAD σε Τοπικά Νομίσματα

1 OpenPad AI(OPAD) σε VND
39.498815
1 OpenPad AI(OPAD) σε AUD
A$0.00228152
1 OpenPad AI(OPAD) σε GBP
0.00114076
1 OpenPad AI(OPAD) σε EUR
0.00129086
1 OpenPad AI(OPAD) σε USD
$0.001501
1 OpenPad AI(OPAD) σε MYR
RM0.00628919
1 OpenPad AI(OPAD) σε TRY
0.063042
1 OpenPad AI(OPAD) σε JPY
¥0.229653
1 OpenPad AI(OPAD) σε ARS
ARS$2.15351472
1 OpenPad AI(OPAD) σε RUB
0.12066539
1 OpenPad AI(OPAD) σε INR
0.13324377
1 OpenPad AI(OPAD) σε IDR
Rp25.01665666
1 OpenPad AI(OPAD) σε PHP
0.08809369
1 OpenPad AI(OPAD) σε EGP
￡E.0.070547
1 OpenPad AI(OPAD) σε BRL
R$0.00806037
1 OpenPad AI(OPAD) σε CAD
C$0.0021014
1 OpenPad AI(OPAD) σε BDT
0.18291186
1 OpenPad AI(OPAD) σε NGN
2.16906508
1 OpenPad AI(OPAD) σε COP
$5.77307115
1 OpenPad AI(OPAD) σε ZAR
R.0.02607237
1 OpenPad AI(OPAD) σε UAH
0.06272679
1 OpenPad AI(OPAD) σε TZS
T.Sh.3.67892098
1 OpenPad AI(OPAD) σε VES
Bs0.331721
1 OpenPad AI(OPAD) σε CLP
$1.41094
1 OpenPad AI(OPAD) σε PKR
Rs0.4238824
1 OpenPad AI(OPAD) σε KZT
0.79249798
1 OpenPad AI(OPAD) σε THB
฿0.04836222
1 OpenPad AI(OPAD) σε TWD
NT$0.04621579
1 OpenPad AI(OPAD) σε AED
د.إ0.00550867
1 OpenPad AI(OPAD) σε CHF
Fr0.0012008
1 OpenPad AI(OPAD) σε HKD
HK$0.01166277
1 OpenPad AI(OPAD) σε AMD
֏0.57245138
1 OpenPad AI(OPAD) σε MAD
.د.م0.01385423
1 OpenPad AI(OPAD) σε MXN
$0.02785856
1 OpenPad AI(OPAD) σε SAR
ريال0.00562875
1 OpenPad AI(OPAD) σε ETB
Br0.23059863
1 OpenPad AI(OPAD) σε KES
KSh0.19338884
1 OpenPad AI(OPAD) σε JOD
د.أ0.001064209
1 OpenPad AI(OPAD) σε PLN
0.00552368
1 OpenPad AI(OPAD) σε RON
лв0.00661941
1 OpenPad AI(OPAD) σε SEK
kr0.01424449
1 OpenPad AI(OPAD) σε BGN
лв0.00253669
1 OpenPad AI(OPAD) σε HUF
Ft0.50166422
1 OpenPad AI(OPAD) σε CZK
0.03165609
1 OpenPad AI(OPAD) σε KWD
د.ك0.000457805
1 OpenPad AI(OPAD) σε ILS
0.00487825
1 OpenPad AI(OPAD) σε BOB
Bs0.01034189
1 OpenPad AI(OPAD) σε AZN
0.0025517
1 OpenPad AI(OPAD) σε TJS
SM0.01377918
1 OpenPad AI(OPAD) σε GEL
0.00406771
1 OpenPad AI(OPAD) σε AOA
Kz1.37580159
1 OpenPad AI(OPAD) σε BHD
.د.ب0.000562875
1 OpenPad AI(OPAD) σε BMD
$0.001501
1 OpenPad AI(OPAD) σε DKK
kr0.00971147
1 OpenPad AI(OPAD) σε HNL
L0.03935622
1 OpenPad AI(OPAD) σε MUR
0.06865574
1 OpenPad AI(OPAD) σε NAD
$0.02595229
1 OpenPad AI(OPAD) σε NOK
kr0.01519012
1 OpenPad AI(OPAD) σε NZD
$0.00261174
1 OpenPad AI(OPAD) σε PAB
B/.0.001501
1 OpenPad AI(OPAD) σε PGK
K0.0063042
1 OpenPad AI(OPAD) σε QAR
ر.ق0.00544863
1 OpenPad AI(OPAD) σε RSD
дин.0.15169106
1 OpenPad AI(OPAD) σε UZS
soʻm17.86904476
1 OpenPad AI(OPAD) σε ALL
L0.12531849
1 OpenPad AI(OPAD) σε ANG
ƒ0.00268679
1 OpenPad AI(OPAD) σε AWG
ƒ0.00268679
1 OpenPad AI(OPAD) σε BBD
$0.003002
1 OpenPad AI(OPAD) σε BAM
KM0.00252168
1 OpenPad AI(OPAD) σε BIF
Fr4.387423
1 OpenPad AI(OPAD) σε BND
$0.00193629
1 OpenPad AI(OPAD) σε BSD
$0.001501
1 OpenPad AI(OPAD) σε JMD
$0.24023505
1 OpenPad AI(OPAD) σε KHR
6.004
1 OpenPad AI(OPAD) σε KMF
Fr0.639426
1 OpenPad AI(OPAD) σε LAK
32.63043413
1 OpenPad AI(OPAD) σε LKR
රු0.45567358
1 OpenPad AI(OPAD) σε MDL
L0.02547197
1 OpenPad AI(OPAD) σε MGA
Ar6.7309343
1 OpenPad AI(OPAD) σε MOP
P0.01197798
1 OpenPad AI(OPAD) σε MVR
0.0229653
1 OpenPad AI(OPAD) σε MWK
MK2.5968801
1 OpenPad AI(OPAD) σε MZN
MT0.0959139
1 OpenPad AI(OPAD) σε NPR
रु0.21230144
1 OpenPad AI(OPAD) σε PYG
10.570042
1 OpenPad AI(OPAD) σε RWF
Fr2.174949
1 OpenPad AI(OPAD) σε SBD
$0.01235323
1 OpenPad AI(OPAD) σε SCR
0.02197464
1 OpenPad AI(OPAD) σε SRD
$0.0577885
1 OpenPad AI(OPAD) σε SVC
$0.01308872
1 OpenPad AI(OPAD) σε SZL
L0.02595229
1 OpenPad AI(OPAD) σε TMT
m0.0052535
1 OpenPad AI(OPAD) σε TND
د.ت0.004418944
1 OpenPad AI(OPAD) σε TTD
$0.01013175
1 OpenPad AI(OPAD) σε UGX
Sh5.211472
1 OpenPad AI(OPAD) σε XAF
Fr0.848065
1 OpenPad AI(OPAD) σε XCD
$0.0040527
1 OpenPad AI(OPAD) σε XOF
Fr0.848065
1 OpenPad AI(OPAD) σε XPF
Fr0.153102
1 OpenPad AI(OPAD) σε BWP
P0.02009839
1 OpenPad AI(OPAD) σε BZD
$0.003002
1 OpenPad AI(OPAD) σε CVE
$0.14267005
1 OpenPad AI(OPAD) σε DJF
Fr0.265677
1 OpenPad AI(OPAD) σε DOP
$0.09615406
1 OpenPad AI(OPAD) σε DZD
د.ج0.19508497
1 OpenPad AI(OPAD) σε FJD
$0.00343729
1 OpenPad AI(OPAD) σε GNF
Fr12.93862
1 OpenPad AI(OPAD) σε GTQ
Q0.01146764
1 OpenPad AI(OPAD) σε GYD
$0.31315363
1 OpenPad AI(OPAD) σε ISK
kr0.186124

OpenPad AI Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του OpenPad AI, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος OpenPad AI
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με OpenPad AI

Πόσο αξίζει το OpenPad AI (OPAD) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή OPAD στο USD είναι 0.001501 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή OPAD σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του OPAD σε USD είναι $ 0.001501. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του OpenPad AI;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το OPAD είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του OPAD;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του OPAD είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του OPAD;
Το OPAD πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του OPAD;
Το OPAD είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του OPAD;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το OPAD είναι $ 35.02K USD.
Θα ανέβει το OPAD υψηλότερα φέτος;
Το OPAD μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την OPAD πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:27:49 (UTC+8)

OpenPad AI (OPAD) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

