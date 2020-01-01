Ondo DeFAI (ONDOAI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Ondo DeFAI (ONDOAI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Ondo DeFAI (ONDOAI) DeFAI tools paired with OndoUSD, the T-bill-backed stable asset that ensures financial stability, inflation-proof performance, and seamless scalability. Ondo DeFAI Is Bridging $24 Trillion T-Bill Market with the Multi-Trillion Dollar AI Market. Ondo DeFAI is the groundbreaking DeFAI Layer-2built on ONDO. Ondo DeFAI empowers users with inflation-proof AI agents & tools for seamless portfolio management, liquidity solutions, and scalable financial automation. Επίσημη ιστοσελίδα: https://ondoai.org/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://ondoai.gitbook.io/ondoai-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xFA1b1f13080857Bf373de0De93970c96d2C29FD0 Αγοράστε ONDOAI τώρα!

Ondo DeFAI (ONDOAI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Ondo DeFAI (ONDOAI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 220.00K $ 220.00K $ 220.00K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 220.00K $ 220.00K $ 220.00K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0098 $ 0.0098 $ 0.0098 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000352756619616063 $ 0.000352756619616063 $ 0.000352756619616063 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00022 $ 0.00022 $ 0.00022 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Ondo DeFAI (ONDOAI)

Tokenomics Ondo DeFAI (ONDOAI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Ondo DeFAI (ONDOAI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ONDOAI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ONDOAI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ONDOAI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ONDOAI token!

