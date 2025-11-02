ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή OHO PLUS είναι 0.473746 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο OHO σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής OHO εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το OHO

Πληροφορίες Τιμής OHO

Τι είναι το OHO

Whitepaper OHO

Επίσημος Ιστότοπος OHO

Tokenomics OHO

Προβλέψεις Τιμών OHO

Ιστορικό OHO

Οδηγός Αγοράς OHO

Μετατροπέας νομίσματος OHO-σε-Fiat

Spot OHO

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

OHO PLUS Λογότ.

Τιμή OHO PLUS(OHO)

Live Τιμή 1 OHO σε USD

-0.20%1D
USD
OHO PLUS (OHO) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:27:05 (UTC+8)

OHO PLUS (OHO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
Κατώτ. 24H
Υψηλ. 24H

+0.06%

-0.20%

-12.51%

-12.51%

OHO PLUS (OHO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.473746. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές OHO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.45215 και ενός υψηλού $ 0.477, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του OHO είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το OHO έχει αλλάξει κατά +0.06% την τελευταία ώρα, -0.20% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.51% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

OHO PLUS (OHO) Πληροφορίες αγοράς

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του OHO PLUS είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 192.92K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του OHO είναι --, με συνολική προσφορά 168000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 79.59M

OHO PLUS (OHO) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών OHO PLUS για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.00094923-0.20%
30 ημέρες$ -0.018738-3.81%
60 Ημέρες$ +0.472746+47,274.60%
90 Ημέρες$ +0.472746+47,274.60%
OHO PLUS Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το OHO κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.00094923 (-0.20%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

OHO PLUS Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.018738 (-3.81%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

OHO PLUS Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το OHO άλλαξε κατά $ +0.472746 (+47,274.60%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

OHO PLUS Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.472746 (+47,274.60%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του OHO PLUS (OHO);

Ελέγξτε τώρα τη OHO PLUS σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι OHO PLUS (OHO)

OHO+ is a type of digital asset developed by ONFA Fintech, within the ONFA ecosystem. The objective of OHO is to become a cryptocurrency that delivers sustainable value through the integration of Web3, blockchain, AI, and incentive mechanisms that encourage community contributions to the network.

OHO PLUS είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των OHO PLUSεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεOHO τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοOHO PLUS ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας OHO PLUS ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

OHO PLUS Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το OHO PLUS (OHO) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία OHO PLUS (OHO) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το OHO PLUS.

Ελέγξτε την OHO PLUS πρόβλεψη τιμής τώρα!

OHO PLUS (OHO) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του OHO PLUS (OHO) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του OHO token τώρα!

Πώς να αγοράσετε OHO PLUS (OHO)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε OHO PLUS? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα OHO PLUS στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

OHO σε Τοπικά Νομίσματα

1 OHO PLUS(OHO) σε VND
12,466.62599
1 OHO PLUS(OHO) σε AUD
A$0.72009392
1 OHO PLUS(OHO) σε GBP
0.36004696
1 OHO PLUS(OHO) σε EUR
0.40742156
1 OHO PLUS(OHO) σε USD
$0.473746
1 OHO PLUS(OHO) σε MYR
RM1.98499574
1 OHO PLUS(OHO) σε TRY
19.897332
1 OHO PLUS(OHO) σε JPY
¥72.483138
1 OHO PLUS(OHO) σε ARS
ARS$679.69286112
1 OHO PLUS(OHO) σε RUB
38.08444094
1 OHO PLUS(OHO) σε INR
42.05443242
1 OHO PLUS(OHO) σε IDR
Rp7,895.76350836
1 OHO PLUS(OHO) σε PHP
27.80415274
1 OHO PLUS(OHO) σε EGP
￡E.22.266062
1 OHO PLUS(OHO) σε BRL
R$2.54401602
1 OHO PLUS(OHO) σε CAD
C$0.6632444
1 OHO PLUS(OHO) σε BDT
57.73068756
1 OHO PLUS(OHO) σε NGN
684.60086968
1 OHO PLUS(OHO) σε COP
$1,822.0981779
1 OHO PLUS(OHO) σε ZAR
R.8.22896802
1 OHO PLUS(OHO) σε UAH
19.79784534
1 OHO PLUS(OHO) σε TZS
T.Sh.1,161.14197108
1 OHO PLUS(OHO) σε VES
Bs104.697866
1 OHO PLUS(OHO) σε CLP
$445.32124
1 OHO PLUS(OHO) σε PKR
Rs133.7858704
1 OHO PLUS(OHO) σε KZT
250.12841308
1 OHO PLUS(OHO) σε THB
฿15.26409612
1 OHO PLUS(OHO) σε TWD
NT$14.58663934
1 OHO PLUS(OHO) σε AED
د.إ1.73864782
1 OHO PLUS(OHO) σε CHF
Fr0.3789968
1 OHO PLUS(OHO) σε HKD
HK$3.68100642
1 OHO PLUS(OHO) σε AMD
֏180.67724948
1 OHO PLUS(OHO) σε MAD
.د.م4.37267558
1 OHO PLUS(OHO) σε MXN
$8.79272576
1 OHO PLUS(OHO) σε SAR
ريال1.7765475
1 OHO PLUS(OHO) σε ETB
Br72.78159798
1 OHO PLUS(OHO) σε KES
KSh61.03743464
1 OHO PLUS(OHO) σε JOD
د.أ0.335885914
1 OHO PLUS(OHO) σε PLN
1.74338528
1 OHO PLUS(OHO) σε RON
лв2.08921986
1 OHO PLUS(OHO) σε SEK
kr4.49584954
1 OHO PLUS(OHO) σε BGN
лв0.80063074
1 OHO PLUS(OHO) σε HUF
Ft158.33538812
1 OHO PLUS(OHO) σε CZK
9.99130314
1 OHO PLUS(OHO) σε KWD
د.ك0.14449253
1 OHO PLUS(OHO) σε ILS
1.5396745
1 OHO PLUS(OHO) σε BOB
Bs3.26410994
1 OHO PLUS(OHO) σε AZN
0.8053682
1 OHO PLUS(OHO) σε TJS
SM4.34898828
1 OHO PLUS(OHO) σε GEL
1.28385166
1 OHO PLUS(OHO) σε AOA
Kz434.23084614
1 OHO PLUS(OHO) σε BHD
.د.ب0.17765475
1 OHO PLUS(OHO) σε BMD
$0.473746
1 OHO PLUS(OHO) σε DKK
kr3.06513662
1 OHO PLUS(OHO) σε HNL
L12.42162012
1 OHO PLUS(OHO) σε MUR
21.66914204
1 OHO PLUS(OHO) σε NAD
$8.19106834
1 OHO PLUS(OHO) σε NOK
kr4.79430952
1 OHO PLUS(OHO) σε NZD
$0.82431804
1 OHO PLUS(OHO) σε PAB
B/.0.473746
1 OHO PLUS(OHO) σε PGK
K1.9897332
1 OHO PLUS(OHO) σε QAR
ر.ق1.71969798
1 OHO PLUS(OHO) σε RSD
дин.47.87677076
1 OHO PLUS(OHO) σε UZS
soʻm5,639.83243096
1 OHO PLUS(OHO) σε ALL
L39.55305354
1 OHO PLUS(OHO) σε ANG
ƒ0.84800534
1 OHO PLUS(OHO) σε AWG
ƒ0.84800534
1 OHO PLUS(OHO) σε BBD
$0.947492
1 OHO PLUS(OHO) σε BAM
KM0.79589328
1 OHO PLUS(OHO) σε BIF
Fr1,384.759558
1 OHO PLUS(OHO) σε BND
$0.61113234
1 OHO PLUS(OHO) σε BSD
$0.473746
1 OHO PLUS(OHO) σε JMD
$75.8230473
1 OHO PLUS(OHO) σε KHR
1,894.984
1 OHO PLUS(OHO) σε KMF
Fr201.815796
1 OHO PLUS(OHO) σε LAK
10,298.82588098
1 OHO PLUS(OHO) σε LKR
රු143.81981068
1 OHO PLUS(OHO) σε MDL
L8.03946962
1 OHO PLUS(OHO) σε MGA
Ar2,124.4191878
1 OHO PLUS(OHO) σε MOP
P3.78049308
1 OHO PLUS(OHO) σε MVR
7.2483138
1 OHO PLUS(OHO) σε MWK
MK819.6279546
1 OHO PLUS(OHO) σε MZN
MT30.2723694
1 OHO PLUS(OHO) σε NPR
रु67.00663424
1 OHO PLUS(OHO) σε PYG
3,336.119332
1 OHO PLUS(OHO) σε RWF
Fr686.457954
1 OHO PLUS(OHO) σε SBD
$3.89892958
1 OHO PLUS(OHO) σε SCR
6.93564144
1 OHO PLUS(OHO) σε SRD
$18.239221
1 OHO PLUS(OHO) σε SVC
$4.13106512
1 OHO PLUS(OHO) σε SZL
L8.19106834
1 OHO PLUS(OHO) σε TMT
m1.658111
1 OHO PLUS(OHO) σε TND
د.ت1.394708224
1 OHO PLUS(OHO) σε TTD
$3.1977855
1 OHO PLUS(OHO) σε UGX
Sh1,644.846112
1 OHO PLUS(OHO) σε XAF
Fr267.66649
1 OHO PLUS(OHO) σε XCD
$1.2791142
1 OHO PLUS(OHO) σε XOF
Fr267.66649
1 OHO PLUS(OHO) σε XPF
Fr48.322092
1 OHO PLUS(OHO) σε BWP
P6.34345894
1 OHO PLUS(OHO) σε BZD
$0.947492
1 OHO PLUS(OHO) σε CVE
$45.0295573
1 OHO PLUS(OHO) σε DJF
Fr83.853042
1 OHO PLUS(OHO) σε DOP
$30.34816876
1 OHO PLUS(OHO) σε DZD
د.ج61.57276762
1 OHO PLUS(OHO) σε FJD
$1.08487834
1 OHO PLUS(OHO) σε GNF
Fr4,083.69052
1 OHO PLUS(OHO) σε GTQ
Q3.61941944
1 OHO PLUS(OHO) σε GYD
$98.83762798
1 OHO PLUS(OHO) σε ISK
kr58.744504

OHO PLUS Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του OHO PLUS, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος OHO PLUS
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με OHO PLUS

Πόσο αξίζει το OHO PLUS (OHO) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή OHO στο USD είναι 0.473746 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή OHO σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του OHO σε USD είναι $ 0.473746. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του OHO PLUS;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το OHO είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του OHO;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του OHO είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του OHO;
Το OHO πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του OHO;
Το OHO είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του OHO;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το OHO είναι $ 192.92K USD.
Θα ανέβει το OHO υψηλότερα φέτος;
Το OHO μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την OHO πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:27:05 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

