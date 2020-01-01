Oggy inu (OGGYETH) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Oggy inu (OGGYETH), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Oggy inu (OGGYETH) Oggy inu,The first meme project in the world to register copyright at the US Copyright Office, combining many useful applications: Payment, Wallet, AI, Staking and collaborating with clubs and sports events around the world. Επίσημη ιστοσελίδα: https://oggyinu.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://oggy-inu.gitbook.io/docs-eth/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7e877b99897d514da01bd1d177e693ec639961af Αγοράστε OGGYETH τώρα!

Oggy inu (OGGYETH) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Oggy inu (OGGYETH), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 42.47K $ 42.47K $ 42.47K Συνολική προμήθεια: $ 201.27B $ 201.27B $ 201.27B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 201.27B $ 201.27B $ 201.27B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 88.62K $ 88.62K $ 88.62K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00002336 $ 0.00002336 $ 0.00002336 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000000055800536439 $ 0.000000055800536439 $ 0.000000055800536439 Τρέχουσα τιμή: $ 0.000000211 $ 0.000000211 $ 0.000000211 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Oggy inu (OGGYETH)

Tokenomics Oggy inu (OGGYETH): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Oggy inu (OGGYETH) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός OGGYETH token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα OGGYETH token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του OGGYETH, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του OGGYETH token!

Oggy inu (OGGYETH) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών OGGYETH βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών OGGYETH τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής OGGYETH Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το OGGYETH; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του OGGYETH συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του OGGYETH Token τώρα!

