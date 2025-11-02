ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή NVIDIA είναι 203.79 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο NVDAON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής NVDAON εύκολα στη MEXC τώρα.

NVIDIA Λογότ.

Τιμή NVIDIA(NVDAON)

Live Τιμή 1 NVDAON σε USD

$203.79
+0.29%1D
USD
NVIDIA (NVDAON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:26:37 (UTC+8)

NVIDIA (NVDAON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 202.39
Κατώτ. 24H
$ 208.32
Υψηλ. 24H

$ 202.39
$ 208.32
$ 211.44010192551124
$ 164.59862286332267
+0.33%

+0.29%

+11.22%

+11.22%

NVIDIA (NVDAON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 203.79. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NVDAON μεταξύ ενός χαμηλού $ 202.39 και ενός υψηλού $ 208.32, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NVDAON είναι $ 211.44010192551124, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 164.59862286332267.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NVDAON έχει αλλάξει κατά +0.33% την τελευταία ώρα, +0.29% τις τελευταίες 24 ώρες και +11.22% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

NVIDIA (NVDAON) Πληροφορίες αγοράς

No.1579

$ 3.65M
$ 55.78K
$ 3.65M
17.90K
17,901.02789557
ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του NVIDIA είναι $ 3.65M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 55.78K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NVDAON είναι 17.90K, με συνολική προσφορά 17901.02789557. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.65M

NVIDIA (NVDAON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών NVIDIA για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.5893+0.29%
30 ημέρες$ +14.24+7.51%
60 Ημέρες$ +83.79+69.82%
90 Ημέρες$ +83.79+69.82%
NVIDIA Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το NVDAON κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.5893 (+0.29%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

NVIDIA Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +14.24 (+7.51%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

NVIDIA Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το NVDAON άλλαξε κατά $ +83.79 (+69.82%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

NVIDIA Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +83.79 (+69.82%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του NVIDIA (NVDAON);

Ελέγξτε τώρα τη NVIDIA σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι NVIDIA (NVDAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

NVIDIA είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των NVIDIAεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεNVDAON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοNVIDIA ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας NVIDIA ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

NVIDIA Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το NVIDIA (NVDAON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία NVIDIA (NVDAON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το NVIDIA.

Ελέγξτε την NVIDIA πρόβλεψη τιμής τώρα!

NVIDIA (NVDAON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του NVIDIA (NVDAON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του NVDAON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε NVIDIA (NVDAON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε NVIDIA? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα NVIDIA στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

NVDAON σε Τοπικά Νομίσματα

1 NVIDIA(NVDAON) σε VND
5,362,733.85
1 NVIDIA(NVDAON) σε AUD
A$309.7608
1 NVIDIA(NVDAON) σε GBP
154.8804
1 NVIDIA(NVDAON) σε EUR
175.2594
1 NVIDIA(NVDAON) σε USD
$203.79
1 NVIDIA(NVDAON) σε MYR
RM853.8801
1 NVIDIA(NVDAON) σε TRY
8,559.18
1 NVIDIA(NVDAON) σε JPY
¥31,179.87
1 NVIDIA(NVDAON) σε ARS
ARS$292,381.5888
1 NVIDIA(NVDAON) σε RUB
16,382.6781
1 NVIDIA(NVDAON) σε INR
18,090.4383
1 NVIDIA(NVDAON) σε IDR
Rp3,396,498.6414
1 NVIDIA(NVDAON) σε PHP
11,960.4351
1 NVIDIA(NVDAON) σε EGP
￡E.9,578.13
1 NVIDIA(NVDAON) σε BRL
R$1,094.3523
1 NVIDIA(NVDAON) σε CAD
C$285.306
1 NVIDIA(NVDAON) σε BDT
24,833.8494
1 NVIDIA(NVDAON) σε NGN
294,492.8532
1 NVIDIA(NVDAON) σε COP
$783,806.9085
1 NVIDIA(NVDAON) σε ZAR
R.3,539.8323
1 NVIDIA(NVDAON) σε UAH
8,516.3841
1 NVIDIA(NVDAON) σε TZS
T.Sh.499,485.2142
1 NVIDIA(NVDAON) σε VES
Bs45,037.59
1 NVIDIA(NVDAON) σε CLP
$191,562.6
1 NVIDIA(NVDAON) σε PKR
Rs57,550.296
1 NVIDIA(NVDAON) σε KZT
107,597.0442
1 NVIDIA(NVDAON) σε THB
฿6,566.1138
1 NVIDIA(NVDAON) σε TWD
NT$6,274.6941
1 NVIDIA(NVDAON) σε AED
د.إ747.9093
1 NVIDIA(NVDAON) σε CHF
Fr163.032
1 NVIDIA(NVDAON) σε HKD
HK$1,583.4483
1 NVIDIA(NVDAON) σε AMD
֏77,721.4302
1 NVIDIA(NVDAON) σε MAD
.د.م1,880.9817
1 NVIDIA(NVDAON) σε MXN
$3,782.3424
1 NVIDIA(NVDAON) σε SAR
ريال764.2125
1 NVIDIA(NVDAON) σε ETB
Br31,308.2577
1 NVIDIA(NVDAON) σε KES
KSh26,256.3036
1 NVIDIA(NVDAON) σε JOD
د.أ144.48711
1 NVIDIA(NVDAON) σε PLN
749.9472
1 NVIDIA(NVDAON) σε RON
лв898.7139
1 NVIDIA(NVDAON) σε SEK
kr1,933.9671
1 NVIDIA(NVDAON) σε BGN
лв344.4051
1 NVIDIA(NVDAON) σε HUF
Ft68,110.6938
1 NVIDIA(NVDAON) σε CZK
4,297.9311
1 NVIDIA(NVDAON) σε KWD
د.ك62.15595
1 NVIDIA(NVDAON) σε ILS
662.3175
1 NVIDIA(NVDAON) σε BOB
Bs1,404.1131
1 NVIDIA(NVDAON) σε AZN
346.443
1 NVIDIA(NVDAON) σε TJS
SM1,870.7922
1 NVIDIA(NVDAON) σε GEL
552.2709
1 NVIDIA(NVDAON) σε AOA
Kz186,791.8761
1 NVIDIA(NVDAON) σε BHD
.د.ب76.42125
1 NVIDIA(NVDAON) σε BMD
$203.79
1 NVIDIA(NVDAON) σε DKK
kr1,318.5213
1 NVIDIA(NVDAON) σε HNL
L5,343.3738
1 NVIDIA(NVDAON) σε MUR
9,321.3546
1 NVIDIA(NVDAON) σε NAD
$3,523.5291
1 NVIDIA(NVDAON) σε NOK
kr2,062.3548
1 NVIDIA(NVDAON) σε NZD
$354.5946
1 NVIDIA(NVDAON) σε PAB
B/.203.79
1 NVIDIA(NVDAON) σε PGK
K855.918
1 NVIDIA(NVDAON) σε QAR
ر.ق739.7577
1 NVIDIA(NVDAON) σε RSD
дин.20,595.0174
1 NVIDIA(NVDAON) σε UZS
soʻm2,426,071.0404
1 NVIDIA(NVDAON) σε ALL
L17,014.4271
1 NVIDIA(NVDAON) σε ANG
ƒ364.7841
1 NVIDIA(NVDAON) σε AWG
ƒ364.7841
1 NVIDIA(NVDAON) σε BBD
$407.58
1 NVIDIA(NVDAON) σε BAM
KM342.3672
1 NVIDIA(NVDAON) σε BIF
Fr595,678.17
1 NVIDIA(NVDAON) σε BND
$262.8891
1 NVIDIA(NVDAON) σε BSD
$203.79
1 NVIDIA(NVDAON) σε JMD
$32,616.5895
1 NVIDIA(NVDAON) σε KHR
815,160
1 NVIDIA(NVDAON) σε KMF
Fr86,814.54
1 NVIDIA(NVDAON) σε LAK
4,430,217.3027
1 NVIDIA(NVDAON) σε LKR
රු61,866.5682
1 NVIDIA(NVDAON) σε MDL
L3,458.3163
1 NVIDIA(NVDAON) σε MGA
Ar913,855.497
1 NVIDIA(NVDAON) σε MOP
P1,626.2442
1 NVIDIA(NVDAON) σε MVR
3,117.987
1 NVIDIA(NVDAON) σε MWK
MK352,577.079
1 NVIDIA(NVDAON) σε MZN
MT13,022.181
1 NVIDIA(NVDAON) σε NPR
रु28,824.0576
1 NVIDIA(NVDAON) σε PYG
1,435,089.18
1 NVIDIA(NVDAON) σε RWF
Fr295,291.71
1 NVIDIA(NVDAON) σε SBD
$1,677.1917
1 NVIDIA(NVDAON) σε SCR
2,983.4856
1 NVIDIA(NVDAON) σε SRD
$7,845.915
1 NVIDIA(NVDAON) σε SVC
$1,777.0488
1 NVIDIA(NVDAON) σε SZL
L3,523.5291
1 NVIDIA(NVDAON) σε TMT
m713.265
1 NVIDIA(NVDAON) σε TND
د.ت599.95776
1 NVIDIA(NVDAON) σε TTD
$1,375.5825
1 NVIDIA(NVDAON) σε UGX
Sh707,558.88
1 NVIDIA(NVDAON) σε XAF
Fr115,141.35
1 NVIDIA(NVDAON) σε XCD
$550.233
1 NVIDIA(NVDAON) σε XOF
Fr115,141.35
1 NVIDIA(NVDAON) σε XPF
Fr20,786.58
1 NVIDIA(NVDAON) σε BWP
P2,728.7481
1 NVIDIA(NVDAON) σε BZD
$407.58
1 NVIDIA(NVDAON) σε CVE
$19,370.2395
1 NVIDIA(NVDAON) σε DJF
Fr36,070.83
1 NVIDIA(NVDAON) σε DOP
$13,054.7874
1 NVIDIA(NVDAON) σε DZD
د.ج26,486.5863
1 NVIDIA(NVDAON) σε FJD
$466.6791
1 NVIDIA(NVDAON) σε GNF
Fr1,756,669.8
1 NVIDIA(NVDAON) σε GTQ
Q1,556.9556
1 NVIDIA(NVDAON) σε GYD
$42,516.7077
1 NVIDIA(NVDAON) σε ISK
kr25,269.96

NVIDIA Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του NVIDIA, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος NVIDIA
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με NVIDIA

Πόσο αξίζει το NVIDIA (NVDAON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή NVDAON στο USD είναι 203.79 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή NVDAON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του NVDAON σε USD είναι $ 203.79. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του NVIDIA;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το NVDAON είναι $ 3.65M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του NVDAON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του NVDAON είναι 17.90K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του NVDAON;
Το NVDAON πέτυχε τιμή ATH ύψους 211.44010192551124 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του NVDAON;
Το NVDAON είχε τιμή ATL ύψους 164.59862286332267 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του NVDAON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το NVDAON είναι $ 55.78K USD.
Θα ανέβει το NVDAON υψηλότερα φέτος;
Το NVDAON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την NVDAON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:26:37 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

