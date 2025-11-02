ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Nobody Sausage είναι 0.0000000000000335 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο NOBODYETH σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής NOBODYETH εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Nobody Sausage είναι 0.0000000000000335 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο NOBODYETH σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής NOBODYETH εύκολα στη MEXC τώρα.

$0.0000000000000335
+2.76%1D
USD
Nobody Sausage (NOBODYETH) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:25:32 (UTC+8)

Nobody Sausage (NOBODYETH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0000000000000311
Κατώτ. 24H
$ 0.000000000000052
Υψηλ. 24H

$ 0.0000000000000311
$ 0.000000000000052
$ 0.000000000001263041
$ 0.000000000000077209
-25.56%

+2.76%

-0.30%

-0.30%

Nobody Sausage (NOBODYETH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.0000000000000335. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NOBODYETH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000000000000311 και ενός υψηλού $ 0.000000000000052, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NOBODYETH είναι $ 0.000000000001263041, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.000000000000077209.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NOBODYETH έχει αλλάξει κατά -25.56% την τελευταία ώρα, +2.76% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.30% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Nobody Sausage (NOBODYETH) Πληροφορίες αγοράς

No.4366

$ 0.00
$ 5.74K
$ 14.07K
0.00
420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000
0.00%

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Nobody Sausage είναι $ 0.00, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 5.74K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NOBODYETH είναι 0.00, με συνολική προσφορά 420000000000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 14.07K

Nobody Sausage (NOBODYETH) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Nobody Sausage για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.0000000000000009+2.76%
30 ημέρες$ -0.0000000000000371-52.55%
60 Ημέρες$ -0.0000000000001665-83.25%
90 Ημέρες$ -0.0000000000001665-83.25%
Nobody Sausage Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το NOBODYETH κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.0000000000000009 (+2.76%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Nobody Sausage Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.0000000000000371 (-52.55%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Nobody Sausage Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το NOBODYETH άλλαξε κατά $ -0.0000000000001665 (-83.25%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Nobody Sausage Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.0000000000001665 (-83.25%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Nobody Sausage (NOBODYETH);

Ελέγξτε τώρα τη Nobody Sausage σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Nobody Sausage (NOBODYETH)

Anybody can be a Nobody.

Nobody Sausage είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Nobody Sausageεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεNOBODYETH τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοNobody Sausage ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Nobody Sausage ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Nobody Sausage Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Nobody Sausage (NOBODYETH) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Nobody Sausage (NOBODYETH) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Nobody Sausage.

Ελέγξτε την Nobody Sausage πρόβλεψη τιμής τώρα!

Nobody Sausage (NOBODYETH) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Nobody Sausage (NOBODYETH) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του NOBODYETH token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Nobody Sausage (NOBODYETH)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Nobody Sausage? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Nobody Sausage στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

NOBODYETH σε Τοπικά Νομίσματα

1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε VND
0.0000000008815525
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε AUD
A$0.00000000000005092
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε GBP
0.00000000000002546
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε EUR
0.00000000000002881
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε USD
$0.0000000000000335
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε MYR
RM0.000000000000140365
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε TRY
0.000000000001407
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε JPY
¥0.0000000000051255
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε ARS
ARS$0.00000000004806312
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε RUB
0.000000000002693065
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε INR
0.000000000002973795
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε IDR
Rp0.00000000055833311
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε PHP
0.000000000001966115
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε EGP
￡E.0.0000000000015745
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε BRL
R$0.000000000000179895
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε CAD
C$0.0000000000000469
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε BDT
0.00000000000408231
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε NGN
0.00000000004841018
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε COP
$0.000000000128846025
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε ZAR
R.0.000000000000581895
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε UAH
0.000000000001399965
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε TZS
T.Sh.0.00000000008210783
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε VES
Bs0.0000000000074035
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε CLP
$0.00000000003149
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε PKR
Rs0.0000000000094604
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε KZT
0.00000000001768733
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε THB
฿0.00000000000107937
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε TWD
NT$0.000000000001031465
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε AED
د.إ0.000000000000122945
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε CHF
Fr0.0000000000000268
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε HKD
HK$0.000000000000260295
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε AMD
֏0.00000000001277623
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε MAD
.د.م0.000000000000309205
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε MXN
$0.00000000000062176
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε SAR
ريال0.000000000000125625
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε ETB
Br0.000000000005146605
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε KES
KSh0.00000000000431614
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε JOD
د.أ0.0000000000000237515
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε PLN
0.00000000000012328
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε RON
лв0.000000000000147735
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε SEK
kr0.000000000000317915
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε BGN
лв0.000000000000056615
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε HUF
Ft0.00000000001119637
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε CZK
0.000000000000706515
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε KWD
د.ك0.0000000000000102175
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε ILS
0.000000000000108875
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε BOB
Bs0.000000000000230815
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε AZN
0.00000000000005695
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε TJS
SM0.00000000000030753
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε GEL
0.000000000000090785
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε AOA
Kz0.000000000030705765
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε BHD
.د.ب0.0000000000000125625
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε BMD
$0.0000000000000335
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε DKK
kr0.000000000000216745
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε HNL
L0.00000000000087837
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε MUR
0.00000000000153229
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε NAD
$0.000000000000579215
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε NOK
kr0.00000000000033902
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε NZD
$0.00000000000005829
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε PAB
B/.0.0000000000000335
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε PGK
K0.0000000000001407
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε QAR
ر.ق0.000000000000121605
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε RSD
дин.0.00000000000338551
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε UZS
soʻm0.00000000039880946
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε ALL
L0.000000000002796915
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε ANG
ƒ0.000000000000059965
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε AWG
ƒ0.000000000000059965
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε BBD
$0.000000000000067
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε BAM
KM0.00000000000005628
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε BIF
Fr0.0000000000979205
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε BND
$0.000000000000043215
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε BSD
$0.0000000000000335
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε JMD
$0.000000000005361675
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε KHR
0.000000000134
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε KMF
Fr0.000000000014271
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε LAK
0.000000000728260855
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε LKR
රු0.00000000001016993
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε MDL
L0.000000000000568495
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε MGA
Ar0.00000000015022405
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε MOP
P0.00000000000026733
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε MVR
0.00000000000051255
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε MWK
MK0.00000000005795835
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε MZN
MT0.00000000000214065
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε NPR
रु0.00000000000473824
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε PYG
0.000000000235907
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε RWF
Fr0.0000000000485415
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε SBD
$0.000000000000275705
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε SCR
0.00000000000049044
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε SRD
$0.00000000000128975
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε SVC
$0.00000000000029212
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε SZL
L0.000000000000579215
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε TMT
m0.00000000000011725
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε TND
د.ت0.000000000000098624
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε TTD
$0.000000000000226125
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε UGX
Sh0.000000000116312
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε XAF
Fr0.0000000000189275
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε XCD
$0.00000000000009045
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε XOF
Fr0.0000000000189275
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε XPF
Fr0.000000000003417
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε BWP
P0.000000000000448565
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε BZD
$0.000000000000067
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε CVE
$0.000000000003184175
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε DJF
Fr0.0000000000059295
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε DOP
$0.00000000000214601
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε DZD
د.ج0.000000000004353995
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε FJD
$0.000000000000076715
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε GNF
Fr0.00000000028877
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε GTQ
Q0.00000000000025594
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε GYD
$0.000000000006989105
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) σε ISK
kr0.000000000004154

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Nobody Sausage

Πόσο αξίζει το Nobody Sausage (NOBODYETH) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή NOBODYETH στο USD είναι 0.0000000000000335 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή NOBODYETH σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του NOBODYETH σε USD είναι $ 0.0000000000000335. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Nobody Sausage;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το NOBODYETH είναι $ 0.00 USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του NOBODYETH;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του NOBODYETH είναι 0.00 USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του NOBODYETH;
Το NOBODYETH πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.000000000001263041 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του NOBODYETH;
Το NOBODYETH είχε τιμή ATL ύψους 0.000000000000077209 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του NOBODYETH;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το NOBODYETH είναι $ 5.74K USD.
Θα ανέβει το NOBODYETH υψηλότερα φέτος;
Το NOBODYETH μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την NOBODYETH πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:25:32 (UTC+8)

Nobody Sausage (NOBODYETH) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

