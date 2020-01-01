NetMind (NMT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το NetMind (NMT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες NetMind (NMT) Netmind is building the decentralized infrastructure and interconnected ecosystem that will underpin the future of Artificial General Intelligence (AGI). The Netmind platform has four core layers: 1. Computation: Experience the power of a world-class decentralized computing network, where anyone can contribute their GPUs to fuel the AI revolution. 2. Inference: Deploy your models effortlessly with our on-demand inference service, offering a diverse range of AI model APIs to meet your needs. 3. Agency: Create and deploy sophisticated multi-agent systems that can tackle complex tasks and drive innovation. 4. Training & Consulting: Customize and fine-tune your models using our proprietary LLM and MOE systems, supported by expert consulting services tailored to your unique requirements. Επίσημη ιστοσελίδα: https://power.netmind.ai Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://netmind-power.gitbook.io/white-paper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x03AA6298F1370642642415EDC0db8b957783e8D6 Αγοράστε NMT τώρα!

NetMind (NMT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για NetMind (NMT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 13.71M $ 13.71M $ 13.71M Συνολική προμήθεια: $ 144.00M $ 144.00M $ 144.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 33.45M $ 33.45M $ 33.45M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 60.50M $ 60.50M $ 60.50M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 4.561 $ 4.561 $ 4.561 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.010377713935542331 $ 0.010377713935542331 $ 0.010377713935542331 Τρέχουσα τιμή: $ 0.41 $ 0.41 $ 0.41 Μάθετε περισσότερα για την τιμή NetMind (NMT)

Tokenomics NetMind (NMT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του NetMind (NMT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός NMT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα NMT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του NMT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του NMT token!

Πώς να Αγοράσετε NMT Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε NetMind (NMT) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς NMT, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε NMT στη MEXC τώρα!

NetMind (NMT) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών NMT βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών NMT τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής NMT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το NMT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του NMT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του NMT Token τώρα!

