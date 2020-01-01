NexusMind (NMD) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το NexusMind (NMD), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες NexusMind (NMD) NexusMind is a revolutionary decentralized social software. Επίσημη ιστοσελίδα: https://nexusmind.io/index Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://nexusmind.io/file/white_paper.pdf Block Explorer: https://www.bscscan.com/address/0xa67Ed14c65e7b717674F0d66570c13e77583a68f Αγοράστε NMD τώρα!

NexusMind (NMD) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για NexusMind (NMD), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 70.89M $ 70.89M $ 70.89M Συνολική προμήθεια: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 10.26M $ 10.26M $ 10.26M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 691.06M $ 691.06M $ 691.06M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 30.3996 $ 30.3996 $ 30.3996 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.9912790251157215 $ 0.9912790251157215 $ 0.9912790251157215 Τρέχουσα τιμή: $ 6.9106 $ 6.9106 $ 6.9106 Μάθετε περισσότερα για την τιμή NexusMind (NMD)

Tokenomics NexusMind (NMD): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του NexusMind (NMD) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός NMD token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα NMD token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του NMD, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του NMD token!

Πώς να Αγοράσετε NMD Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε NexusMind (NMD) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς NMD, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε NMD στη MEXC τώρα!

NexusMind (NMD) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών NMD βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών NMD τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής NMD Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το NMD; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του NMD συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του NMD Token τώρα!

