Η σημερινή ζωντανή τιμή Netflix είναι 1077.32 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο NFLXON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής NFLXON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το NFLXON

Πληροφορίες Τιμής NFLXON

Τι είναι το NFLXON

Επίσημος Ιστότοπος NFLXON

Tokenomics NFLXON

Προβλέψεις Τιμών NFLXON

Ιστορικό NFLXON

Οδηγός Αγοράς NFLXON

Μετατροπέας νομίσματος NFLXON-σε-Fiat

Spot NFLXON

Netflix Λογότ.

Τιμή Netflix(NFLXON)

Live Τιμή 1 NFLXON σε USD

$1,077.33
-1.12%1D
USD
Netflix (NFLXON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:24:47 (UTC+8)

Netflix (NFLXON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 1,076.45
Κατώτ. 24H
$ 1,094.23
Υψηλ. 24H

$ 1,076.45
$ 1,094.23
$ 1,265.3897261967002
$ 1,087.2633404545245
-0.12%

-1.11%

-2.49%

-2.49%

Netflix (NFLXON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 1,077.32. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NFLXON μεταξύ ενός χαμηλού $ 1,076.45 και ενός υψηλού $ 1,094.23, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NFLXON είναι $ 1,265.3897261967002, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1,087.2633404545245.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NFLXON έχει αλλάξει κατά -0.12% την τελευταία ώρα, -1.11% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.49% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Netflix (NFLXON) Πληροφορίες αγοράς

No.2164

$ 996.22K
$ 55.49K
$ 996.22K
924.72
924.72432662
ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Netflix είναι $ 996.22K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 55.49K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NFLXON είναι 924.72, με συνολική προσφορά 924.72432662. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 996.22K

Netflix (NFLXON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Netflix για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -12.2028-1.11%
30 ημέρες$ -88-7.56%
60 Ημέρες$ -22.68-2.07%
90 Ημέρες$ -22.68-2.07%
Netflix Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το NFLXON κατέγραψε μια αλλαγή $ -12.2028 (-1.11%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Netflix Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -88 (-7.56%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Netflix Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το NFLXON άλλαξε κατά $ -22.68 (-2.07%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Netflix Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -22.68 (-2.07%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Netflix (NFLXON);

Ελέγξτε τώρα τη Netflix σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Netflix (NFLXON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Netflix είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Netflixεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεNFLXON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοNetflix ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Netflix ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Netflix Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Netflix (NFLXON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Netflix (NFLXON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Netflix.

Ελέγξτε την Netflix πρόβλεψη τιμής τώρα!

Netflix (NFLXON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Netflix (NFLXON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του NFLXON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Netflix (NFLXON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Netflix? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Netflix στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

NFLXON σε Τοπικά Νομίσματα

1 Netflix(NFLXON) σε VND
28,349,675.8
1 Netflix(NFLXON) σε AUD
A$1,637.5264
1 Netflix(NFLXON) σε GBP
818.7632
1 Netflix(NFLXON) σε EUR
926.4952
1 Netflix(NFLXON) σε USD
$1,077.32
1 Netflix(NFLXON) σε MYR
RM4,513.9708
1 Netflix(NFLXON) σε TRY
45,247.44
1 Netflix(NFLXON) σε JPY
¥164,829.96
1 Netflix(NFLXON) σε ARS
ARS$1,545,652.5504
1 Netflix(NFLXON) σε RUB
86,605.7548
1 Netflix(NFLXON) σε INR
95,633.6964
1 Netflix(NFLXON) σε IDR
Rp17,955,326.1512
1 Netflix(NFLXON) σε PHP
63,227.9108
1 Netflix(NFLXON) σε EGP
￡E.50,634.04
1 Netflix(NFLXON) σε BRL
R$5,785.2084
1 Netflix(NFLXON) σε CAD
C$1,508.248
1 Netflix(NFLXON) σε BDT
131,282.2152
1 Netflix(NFLXON) σε NGN
1,556,813.5856
1 Netflix(NFLXON) σε COP
$4,143,534.318
1 Netflix(NFLXON) σε ZAR
R.18,713.0484
1 Netflix(NFLXON) σε UAH
45,021.2028
1 Netflix(NFLXON) σε TZS
T.Sh.2,640,489.7736
1 Netflix(NFLXON) σε VES
Bs238,087.72
1 Netflix(NFLXON) σε CLP
$1,012,680.8
1 Netflix(NFLXON) σε PKR
Rs304,235.168
1 Netflix(NFLXON) σε KZT
568,803.4136
1 Netflix(NFLXON) σε THB
฿34,711.2504
1 Netflix(NFLXON) σε TWD
NT$33,170.6828
1 Netflix(NFLXON) σε AED
د.إ3,953.7644
1 Netflix(NFLXON) σε CHF
Fr861.856
1 Netflix(NFLXON) σε HKD
HK$8,370.7764
1 Netflix(NFLXON) σε AMD
֏410,868.3016
1 Netflix(NFLXON) σε MAD
.د.م9,943.6636
1 Netflix(NFLXON) σε MXN
$19,995.0592
1 Netflix(NFLXON) σε SAR
ريال4,039.95
1 Netflix(NFLXON) σε ETB
Br165,508.6716
1 Netflix(NFLXON) σε KES
KSh138,801.9088
1 Netflix(NFLXON) σε JOD
د.أ763.81988
1 Netflix(NFLXON) σε PLN
3,964.5376
1 Netflix(NFLXON) σε RON
лв4,750.9812
1 Netflix(NFLXON) σε SEK
kr10,223.7668
1 Netflix(NFLXON) σε BGN
лв1,820.6708
1 Netflix(NFLXON) σε HUF
Ft360,061.8904
1 Netflix(NFLXON) σε CZK
22,720.6788
1 Netflix(NFLXON) σε KWD
د.ك328.5826
1 Netflix(NFLXON) σε ILS
3,501.29
1 Netflix(NFLXON) σε BOB
Bs7,422.7348
1 Netflix(NFLXON) σε AZN
1,831.444
1 Netflix(NFLXON) σε TJS
SM9,889.7976
1 Netflix(NFLXON) σε GEL
2,919.5372
1 Netflix(NFLXON) σε AOA
Kz987,460.7388
1 Netflix(NFLXON) σε BHD
.د.ب403.995
1 Netflix(NFLXON) σε BMD
$1,077.32
1 Netflix(NFLXON) σε DKK
kr6,970.2604
1 Netflix(NFLXON) σε HNL
L28,247.3304
1 Netflix(NFLXON) σε MUR
49,276.6168
1 Netflix(NFLXON) σε NAD
$18,626.8628
1 Netflix(NFLXON) σε NOK
kr10,902.4784
1 Netflix(NFLXON) σε NZD
$1,874.5368
1 Netflix(NFLXON) σε PAB
B/.1,077.32
1 Netflix(NFLXON) σε PGK
K4,524.744
1 Netflix(NFLXON) σε QAR
ر.ق3,910.6716
1 Netflix(NFLXON) σε RSD
дин.108,873.9592
1 Netflix(NFLXON) σε UZS
soʻm12,825,236.0432
1 Netflix(NFLXON) σε ALL
L89,945.4468
1 Netflix(NFLXON) σε ANG
ƒ1,928.4028
1 Netflix(NFLXON) σε AWG
ƒ1,928.4028
1 Netflix(NFLXON) σε BBD
$2,154.64
1 Netflix(NFLXON) σε BAM
KM1,809.8976
1 Netflix(NFLXON) σε BIF
Fr3,149,006.36
1 Netflix(NFLXON) σε BND
$1,389.7428
1 Netflix(NFLXON) σε BSD
$1,077.32
1 Netflix(NFLXON) σε JMD
$172,425.066
1 Netflix(NFLXON) σε KHR
4,309,280
1 Netflix(NFLXON) σε KMF
Fr458,938.32
1 Netflix(NFLXON) σε LAK
23,419,999.5316
1 Netflix(NFLXON) σε LKR
රු327,052.8056
1 Netflix(NFLXON) σε MDL
L18,282.1204
1 Netflix(NFLXON) σε MGA
Ar4,831,026.076
1 Netflix(NFLXON) σε MOP
P8,597.0136
1 Netflix(NFLXON) σε MVR
16,482.996
1 Netflix(NFLXON) σε MWK
MK1,863,871.332
1 Netflix(NFLXON) σε MZN
MT68,840.748
1 Netflix(NFLXON) σε NPR
रु152,376.1408
1 Netflix(NFLXON) σε PYG
7,586,487.44
1 Netflix(NFLXON) σε RWF
Fr1,561,036.68
1 Netflix(NFLXON) σε SBD
$8,866.3436
1 Netflix(NFLXON) σε SCR
15,771.9648
1 Netflix(NFLXON) σε SRD
$41,476.82
1 Netflix(NFLXON) σε SVC
$9,394.2304
1 Netflix(NFLXON) σε SZL
L18,626.8628
1 Netflix(NFLXON) σε TMT
m3,770.62
1 Netflix(NFLXON) σε TND
د.ت3,171.63008
1 Netflix(NFLXON) σε TTD
$7,271.91
1 Netflix(NFLXON) σε UGX
Sh3,740,455.04
1 Netflix(NFLXON) σε XAF
Fr608,685.8
1 Netflix(NFLXON) σε XCD
$2,908.764
1 Netflix(NFLXON) σε XOF
Fr608,685.8
1 Netflix(NFLXON) σε XPF
Fr109,886.64
1 Netflix(NFLXON) σε BWP
P14,425.3148
1 Netflix(NFLXON) σε BZD
$2,154.64
1 Netflix(NFLXON) σε CVE
$102,399.266
1 Netflix(NFLXON) σε DJF
Fr190,685.64
1 Netflix(NFLXON) σε DOP
$69,013.1192
1 Netflix(NFLXON) σε DZD
د.ج140,019.2804
1 Netflix(NFLXON) σε FJD
$2,467.0628
1 Netflix(NFLXON) σε GNF
Fr9,286,498.4
1 Netflix(NFLXON) σε GTQ
Q8,230.7248
1 Netflix(NFLXON) σε GYD
$224,761.2716
1 Netflix(NFLXON) σε ISK
kr133,587.68

Netflix Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Netflix, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Netflix
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Netflix

Πόσο αξίζει το Netflix (NFLXON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή NFLXON στο USD είναι 1,077.32 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή NFLXON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του NFLXON σε USD είναι $ 1,077.32. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Netflix;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το NFLXON είναι $ 996.22K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του NFLXON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του NFLXON είναι 924.72 USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του NFLXON;
Το NFLXON πέτυχε τιμή ATH ύψους 1,265.3897261967002 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του NFLXON;
Το NFLXON είχε τιμή ATL ύψους 1,087.2633404545245 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του NFLXON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το NFLXON είναι $ 55.49K USD.
Θα ανέβει το NFLXON υψηλότερα φέτος;
Το NFLXON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την NFLXON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Netflix (NFLXON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

