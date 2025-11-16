Εξερευνήστε τα tokenomics NexAIPhone (NEXAIPHONE) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token NEXAIPHONE, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics NexAIPhone (NEXAIPHONE) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token NEXAIPHONE, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!