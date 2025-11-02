ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Fortune Room είναι 0.0000000000000000000002388 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο NEWFRT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής NEWFRT εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το NEWFRT

Πληροφορίες Τιμής NEWFRT

Τι είναι το NEWFRT

Tokenomics NEWFRT

Προβλέψεις Τιμών NEWFRT

Ιστορικό NEWFRT

Οδηγός Αγοράς NEWFRT

Μετατροπέας νομίσματος NEWFRT-σε-Fiat

Fortune Room Λογότ.

Τιμή Fortune Room(NEWFRT)

Live Τιμή 1 NEWFRT σε USD

-60.85%1D
USD
Fortune Room (NEWFRT) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:24:23 (UTC+8)

Fortune Room (NEWFRT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00000000000000000000021
$ 0.00000000000000000000158
+8.74%

-60.85%

-100.00%

-100.00%

Fortune Room (NEWFRT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.0000000000000000000002388. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NEWFRT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000000000000000000021 και ενός υψηλού $ 0.00000000000000000000158, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NEWFRT είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NEWFRT έχει αλλάξει κατά +8.74% την τελευταία ώρα, -60.85% τις τελευταίες 24 ώρες και -100.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Fortune Room (NEWFRT) Πληροφορίες αγοράς

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Fortune Room είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 541.67K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NEWFRT είναι --, με συνολική προσφορά --. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι --

Fortune Room (NEWFRT) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Fortune Room για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.000000000000000000000371162-60.85%
30 ημέρες$ -0.0000000001287999999997612-100.00%
60 Ημέρες$ -0.0000799999999999999997612-100.00%
90 Ημέρες$ -0.0000799999999999999997612-100.00%
Fortune Room Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το NEWFRT κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.000000000000000000000371162 (-60.85%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Fortune Room Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.0000000001287999999997612 (-100.00%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Fortune Room Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το NEWFRT άλλαξε κατά $ -0.0000799999999999999997612 (-100.00%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Fortune Room Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.0000799999999999999997612 (-100.00%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Fortune Room (NEWFRT);

Ελέγξτε τώρα τη Fortune Room σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Fortune Room (NEWFRT)

NEWFRT is the utility token for the Fortune Room game. It is used for participating in games, earning rewards, and future governance.

Fortune Room είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Fortune Roomεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεNEWFRT τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοFortune Room ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Fortune Room ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Fortune Room Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Fortune Room (NEWFRT) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Fortune Room (NEWFRT) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Fortune Room.

Ελέγξτε την Fortune Room πρόβλεψη τιμής τώρα!

Fortune Room (NEWFRT) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Fortune Room (NEWFRT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του NEWFRT token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Fortune Room (NEWFRT)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Fortune Room? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Fortune Room στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

NEWFRT σε Τοπικά Νομίσματα

Fortune Room Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Fortune Room, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Fortune Room

Πόσο αξίζει το Fortune Room (NEWFRT) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή NEWFRT στο USD είναι 0.0000000000000000000002388 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή NEWFRT σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του NEWFRT σε USD είναι $ 0.0000000000000000000002388. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Fortune Room;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το NEWFRT είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του NEWFRT;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του NEWFRT είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του NEWFRT;
Το NEWFRT πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του NEWFRT;
Το NEWFRT είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του NEWFRT;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το NEWFRT είναι $ 541.67K USD.
Θα ανέβει το NEWFRT υψηλότερα φέτος;
Το NEWFRT μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την NEWFRT πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:24:23 (UTC+8)

Fortune Room (NEWFRT) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

