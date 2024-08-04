First Neiro on ETH (NEIROCTO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το First Neiro on ETH (NEIROCTO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες First Neiro on ETH (NEIROCTO) Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.neiroeth.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/FkmodwcM4YULTKLNMo7VHs4HLPvm8iBVLJHTj9YhMr9h Αγοράστε NEIROCTO τώρα!

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για First Neiro on ETH (NEIROCTO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 158.93M $ 158.93M $ 158.93M Συνολική προμήθεια: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 420.68B $ 420.68B $ 420.68B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 158.93M $ 158.93M $ 158.93M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00310081 $ 0.00310081 $ 0.00310081 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000002433929875167 $ 0.000002433929875167 $ 0.000002433929875167 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00037778 $ 0.00037778 $ 0.00037778 Μάθετε περισσότερα για την τιμή First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Tokenomics First Neiro on ETH (NEIROCTO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του First Neiro on ETH (NEIROCTO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός NEIROCTO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα NEIROCTO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του NEIROCTO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του NEIROCTO token!

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών NEIROCTO βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών NEIROCTO τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής NEIROCTO Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το NEIROCTO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του NEIROCTO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του NEIROCTO Token τώρα!

