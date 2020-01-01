MUBARAK (MUBARAK) Tokenomics
Congratulations, representing the meaning of 'celebration' or 'auspiciousness' in the Middle East.
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για MUBARAK (MUBARAK), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών.
Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token MUBARAK.
Overview
Mubarak (MUBARAK) is a meme coin launched on the Binance Smart Chain (BSC) via the Four.meme launchpad in March 2025. It quickly gained attention due to high-profile purchases (notably by Binance founder Changpeng Zhao) and rapid price surges, but also experienced significant volatility and corrections. Mubarak is primarily positioned as a speculative asset within the meme coin sector, with no evidence of underlying utility or protocol-driven incentives.
Issuance Mechanism
- Launch Platform: Mubarak was launched on the Four.meme launchpad, a platform for meme coin creation on BSC.
- Initial Distribution: The token was made available for public trading on decentralized exchanges (notably PancakeSwap) and was subsequently listed on major centralized exchanges such as Bitget, Gate.io, and MEXC.
- No Evidence of Structured Issuance: There is no public documentation of a structured token sale (ICO/IDO), airdrop, or mining mechanism. The token appears to have been distributed directly to the market via liquidity pools and exchange listings.
Allocation Mechanism
- No Public Allocation Breakdown: There is no verifiable data on the allocation of tokens to the team, advisors, treasury, or community. The absence of a published tokenomics breakdown is typical for meme coins, which often prioritize rapid market entry and viral marketing over transparent allocation structures.
- Exchange and Foundation Purchases: The BNB Chain Foundation reportedly purchased Mubarak tokens as part of its $100M incentive program, indicating some institutional interest, but the size and purpose of these allocations are not detailed.
Usage and Incentive Mechanism
- Speculative Trading: The primary use case for MUBARAK is speculative trading. There is no evidence of staking, governance, or utility functions.
- No Protocol Incentives: Holders do not earn fees, dividends, or additional tokens through network participation or holding.
- Exchange Listings: The token is actively traded on both decentralized and centralized exchanges, with high trading volumes and significant price volatility.
Locking Mechanism and Unlocking Time
- No Locking or Vesting: There is no information indicating the presence of token locking, vesting schedules, or structured unlock events. The token supply appears to be fully liquid and tradable from launch.
- No Scheduled Unlocks: No data is available regarding future unlocks or vesting cliffs, which is consistent with the typical structure of meme coins.
Summary Table
|Aspect
|Details
|Issuance Mechanism
|Launched on Four.meme (BSC); direct market distribution
|Allocation
|No public breakdown; BNB Chain Foundation purchased tokens
|Usage
|Speculative trading; no utility, staking, or governance
|Incentives
|None; no rewards, dividends, or protocol-driven incentives
|Locking
|None; no vesting or lock-up mechanisms disclosed
|Unlocking
|Not applicable; no scheduled unlocks
Additional Context and Implications
- Market Behavior: Mubarak’s price has been highly volatile, with rapid surges and corrections driven by social media hype and influencer activity. This volatility is typical for meme coins, which often lack fundamental value drivers.
- Transparency Risks: The absence of a published tokenomics breakdown, allocation details, and vesting schedules increases the risk profile for investors. Such opacity is common in the meme coin sector but should be approached with caution.
- No Underlying Utility: Like many meme coins, Mubarak’s value is derived almost entirely from market sentiment and speculative trading, rather than from any underlying protocol utility or economic function.
- Exchange Support: Listings on major exchanges and purchases by ecosystem foundations can provide short-term liquidity and visibility but do not substitute for robust tokenomics or long-term sustainability.
Actionable Insights
- Due Diligence: Potential investors should exercise extreme caution, as the lack of transparent tokenomics and utility increases the risk of price manipulation and rapid capital loss.
- Monitor Exchange Announcements: Any future changes to token economics, such as the introduction of staking or utility, would likely be announced by exchanges or the launchpad.
- Community Sentiment: Meme coin valuations are highly sensitive to social media trends and influencer endorsements; monitoring these channels is critical for short-term traders.
In summary: Mubarak is a highly speculative meme coin with no disclosed structured tokenomics, no utility or incentive mechanisms, and no evidence of locking or vesting. Its economics are driven by market sentiment, exchange activity, and viral marketing, rather than by protocol design or sustainable value accrual.
Tokenomics MUBARAK (MUBARAK): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του MUBARAK (MUBARAK) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός MUBARAK token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα MUBARAK token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MUBARAK, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MUBARAK token!
Πώς να Αγοράσετε MUBARAK
Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε MUBARAK (MUBARAK) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς MUBARAK, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή.
MUBARAK (MUBARAK) Ιστορικό τιμών
Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών MUBARAK βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης.
Πρόβλεψη Τιμής MUBARAK
Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το MUBARAK; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του MUBARAK συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.
