Η σημερινή ζωντανή τιμή Project Merlin είναι 0.008 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MRLN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MRLN εύκολα στη MEXC τώρα.

Project Merlin Λογότ.

Τιμή Project Merlin(MRLN)

Live Τιμή 1 MRLN σε USD

Project Merlin (MRLN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.008. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MRLN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.008 και ενός υψηλού $ 0.008, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MRLN είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MRLN έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, 0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Project Merlin (MRLN) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.40M
$ 6.40M$ 6.40M

--
----

800,000,000
800,000,000 800,000,000

ARB

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Project Merlin είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 0.00. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MRLN είναι --, με συνολική προσφορά 800000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.40M

Project Merlin (MRLN) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Project Merlin για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 00.00%
30 ημέρες$ +0.002275+39.73%
60 Ημέρες$ -0.017-68.00%
90 Ημέρες$ -0.017-68.00%
Project Merlin Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το MRLN κατέγραψε μια αλλαγή $ 0 (0.00%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Project Merlin Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.002275 (+39.73%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Project Merlin Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το MRLN άλλαξε κατά $ -0.017 (-68.00%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Project Merlin Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.017 (-68.00%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Project Merlin (MRLN);

Ελέγξτε τώρα τη Project Merlin σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Project Merlin (MRLN)

Project Merlin is a modular, decentralized ecosystem that empowers entrepreneurs, investors, and communities by combining blockchain infrastructure with DAO-driven governance. Built around four core platforms Crowdfunding, GIG Freelance Marketplace, Community Engagement, and IDO Launchpad it offers an end-to-end Web3 framework covering idea submission, evaluation, funding, execution, and community growth.

Project Merlin είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Project Merlinεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεMRLN τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοProject Merlin ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Project Merlin ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Project Merlin Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Project Merlin (MRLN) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Project Merlin (MRLN) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Project Merlin.

Ελέγξτε την Project Merlin πρόβλεψη τιμής τώρα!

Project Merlin (MRLN) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Project Merlin (MRLN) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MRLN token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Project Merlin (MRLN)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Project Merlin? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Project Merlin στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

MRLN σε Τοπικά Νομίσματα

Project Merlin Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Project Merlin, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Project Merlin
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Project Merlin

Πόσο αξίζει το Project Merlin (MRLN) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MRLN στο USD είναι 0.008 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MRLN σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MRLN σε USD είναι $ 0.008. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Project Merlin;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MRLN είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MRLN;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MRLN είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MRLN;
Το MRLN πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MRLN;
Το MRLN είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MRLN;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MRLN είναι $ 0.00 USD.
Θα ανέβει το MRLN υψηλότερα φέτος;
Το MRLN μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MRLN πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:22:10 (UTC+8)

Project Merlin (MRLN) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

