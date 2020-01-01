Mochi (MOCHI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Mochi (MOCHI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Mochi (MOCHI) The favourite cat of Base Chain. Named after the CEO of Coinbase's pet cat! Επίσημη ιστοσελίδα: https://mochithecatcoin.com/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xf6e932ca12afa26665dc4dde7e27be02a7c02e50 Αγοράστε MOCHI τώρα!

Mochi (MOCHI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Mochi (MOCHI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 9.52M $ 9.52M $ 9.52M Συνολική προμήθεια: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 937.63B $ 937.63B $ 937.63B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 10.16M $ 10.16M $ 10.16M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0000848012 $ 0.0000848012 $ 0.0000848012 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0000014397700894 $ 0.0000014397700894 $ 0.0000014397700894 Τρέχουσα τιμή: $ 0.000010155 $ 0.000010155 $ 0.000010155 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Mochi (MOCHI)

Tokenomics Mochi (MOCHI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Mochi (MOCHI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MOCHI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MOCHI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MOCHI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MOCHI token!

Mochi (MOCHI) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών MOCHI βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης.

Πρόβλεψη Τιμής MOCHI Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το MOCHI; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του MOCHI συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

