Moonray (MNRY) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Moonray (MNRY), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Moonray is a decentralized gaming and entertainment network, powered by $MNRY and supporting a wide range of projects in gaming, comics and animation. The Moonray Game, the first game developed by Moonray Studio is a AAA, melee-style, arena combat PVP. Moonray catapults you into an otherworldly multiplayer combat arena, where intense, fast-paced battles demand mastery of both offense and defense. The game is live on the Epic Game Store and coming soon to PlayStation. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.moonray.studio/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.google.com/presentation/d/1-6UNqvFW1yKfZKwDMJG92d0-RVHP9gJp/edit?usp=sharing&ouid=101706349485834694094&rtpof=true&sd=true Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x06904a21f2dB805487FcBDC3b3Fe9607dAaa5D54

Moonray (MNRY) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Moonray (MNRY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 670.19K $ 670.19K $ 670.19K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 192.09M $ 192.09M $ 192.09M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00296822894227882 $ 0.00296822894227882 $ 0.00296822894227882 Τρέχουσα τιμή: $ 0.003489 $ 0.003489 $ 0.003489 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Moonray (MNRY)

Tokenomics Moonray (MNRY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Moonray (MNRY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MNRY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MNRY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MNRY, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MNRY token!

Πώς να Αγοράσετε MNRY Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Moonray (MNRY) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς MNRY, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε MNRY στη MEXC τώρα!

Moonray (MNRY) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών MNRY βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών MNRY τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής MNRY Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το MNRY; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του MNRY συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του MNRY Token τώρα!

