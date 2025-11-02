Τι είναι Marinade Finance (MNDE)

Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators.

Marinade Finance Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Marinade Finance (MNDE) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Marinade Finance (MNDE) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Marinade Finance.

Ελέγξτε την Marinade Finance πρόβλεψη τιμής τώρα!

Marinade Finance (MNDE) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Marinade Finance (MNDE) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MNDE token τώρα!

Marinade Finance Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Marinade Finance, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Marinade Finance Πόσο αξίζει το Marinade Finance (MNDE) σήμερα; Η ζωντανή τιμή MNDE στο USD είναι 0.1071 USD , ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς. Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MNDE σε USD; $ 0.1071 . Ελέγξτε τον Η τρέχουσα τιμή του MNDE σε USD είναι. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token. Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Marinade Finance; Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MNDE είναι $ 0.00 USD . . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token. Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MNDE; Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MNDE είναι 0.00 USD . Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MNDE; Το MNDE πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.6674570026607753 USD . Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MNDE; Το MNDE είχε τιμή ATL ύψους 0.028223705314342616 USD . Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MNDE; Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MNDE είναι $ 54.81K USD . Θα ανέβει το MNDE υψηλότερα φέτος; Το MNDE μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MNDE πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.

