Εξερευνήστε τα tokenomics MiL.k (MLK) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token MLK, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics MiL.k (MLK) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token MLK, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!