ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή MiL.k είναι 0.09825 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MLK σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MLK εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή MiL.k είναι 0.09825 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MLK σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MLK εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το MLK

Πληροφορίες Τιμής MLK

Τι είναι το MLK

Whitepaper MLK

Επίσημος Ιστότοπος MLK

Tokenomics MLK

Προβλέψεις Τιμών MLK

Ιστορικό MLK

Οδηγός Αγοράς MLK

Μετατροπέας νομίσματος MLK-σε-Fiat

Spot MLK

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

MiL.k Λογότ.

Τιμή MiL.k(MLK)

Live Τιμή 1 MLK σε USD

$0.09823
$0.09823$0.09823
+2.99%1D
USD
MiL.k (MLK) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:19:48 (UTC+8)

MiL.k (MLK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.09129
$ 0.09129$ 0.09129
Κατώτ. 24H
$ 0.09916
$ 0.09916$ 0.09916
Υψηλ. 24H

$ 0.09129
$ 0.09129$ 0.09129

$ 0.09916
$ 0.09916$ 0.09916

$ 4.33902357
$ 4.33902357$ 4.33902357

$ 0.09615703653971593
$ 0.09615703653971593$ 0.09615703653971593

-0.04%

+2.99%

-7.92%

-7.92%

MiL.k (MLK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.09825. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MLK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.09129 και ενός υψηλού $ 0.09916, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MLK είναι $ 4.33902357, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.09615703653971593.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MLK έχει αλλάξει κατά -0.04% την τελευταία ώρα, +2.99% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.92% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MiL.k (MLK) Πληροφορίες αγοράς

No.501

$ 49.82M
$ 49.82M$ 49.82M

$ 55.43K
$ 55.43K$ 55.43K

$ 96.90M
$ 96.90M$ 96.90M

507.03M
507.03M 507.03M

986,245,419
986,245,419 986,245,419

986,245,419
986,245,419 986,245,419

51.40%

ARB

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MiL.k είναι $ 49.82M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 55.43K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MLK είναι 507.03M, με συνολική προσφορά 986245419. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 96.90M

MiL.k (MLK) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών MiL.k για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.0028518+2.99%
30 ημέρες$ -0.03645-27.07%
60 Ημέρες$ -0.03715-27.44%
90 Ημέρες$ +0.04825+96.50%
MiL.k Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το MLK κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.0028518 (+2.99%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

MiL.k Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.03645 (-27.07%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

MiL.k Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το MLK άλλαξε κατά $ -0.03715 (-27.44%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

MiL.k Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.04825 (+96.50%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του MiL.k (MLK);

Ελέγξτε τώρα τη MiL.k σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι MiL.k (MLK)

MiL.k είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των MiL.kεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεMLK τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοMiL.k ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας MiL.k ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

MiL.k Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το MiL.k (MLK) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία MiL.k (MLK) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το MiL.k.

Ελέγξτε την MiL.k πρόβλεψη τιμής τώρα!

MiL.k (MLK) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του MiL.k (MLK) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MLK token τώρα!

Πώς να αγοράσετε MiL.k (MLK)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε MiL.k? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα MiL.k στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

MLK σε Τοπικά Νομίσματα

1 MiL.k(MLK) σε VND
2,585.44875
1 MiL.k(MLK) σε AUD
A$0.14934
1 MiL.k(MLK) σε GBP
0.07467
1 MiL.k(MLK) σε EUR
0.084495
1 MiL.k(MLK) σε USD
$0.09825
1 MiL.k(MLK) σε MYR
RM0.4116675
1 MiL.k(MLK) σε TRY
4.1265
1 MiL.k(MLK) σε JPY
¥15.03225
1 MiL.k(MLK) σε ARS
ARS$140.96124
1 MiL.k(MLK) σε RUB
7.8983175
1 MiL.k(MLK) σε INR
8.7216525
1 MiL.k(MLK) σε IDR
Rp1,637.499345
1 MiL.k(MLK) σε PHP
5.7662925
1 MiL.k(MLK) σε EGP
￡E.4.61775
1 MiL.k(MLK) σε BRL
R$0.5276025
1 MiL.k(MLK) σε CAD
C$0.13755
1 MiL.k(MLK) σε BDT
11.972745
1 MiL.k(MLK) σε NGN
141.97911
1 MiL.k(MLK) σε COP
$377.8842375
1 MiL.k(MLK) σε ZAR
R.1.7066025
1 MiL.k(MLK) σε UAH
4.1058675
1 MiL.k(MLK) σε TZS
T.Sh.240.808785
1 MiL.k(MLK) σε VES
Bs21.71325
1 MiL.k(MLK) σε CLP
$92.355
1 MiL.k(MLK) σε PKR
Rs27.7458
1 MiL.k(MLK) σε KZT
51.874035
1 MiL.k(MLK) σε THB
฿3.165615
1 MiL.k(MLK) σε TWD
NT$3.0251175
1 MiL.k(MLK) σε AED
د.إ0.3605775
1 MiL.k(MLK) σε CHF
Fr0.0786
1 MiL.k(MLK) σε HKD
HK$0.7634025
1 MiL.k(MLK) σε AMD
֏37.470585
1 MiL.k(MLK) σε MAD
.د.م0.9068475
1 MiL.k(MLK) σε MXN
$1.82352
1 MiL.k(MLK) σε SAR
ريال0.3684375
1 MiL.k(MLK) σε ETB
Br15.0941475
1 MiL.k(MLK) σε KES
KSh12.65853
1 MiL.k(MLK) σε JOD
د.أ0.06965925
1 MiL.k(MLK) σε PLN
0.36156
1 MiL.k(MLK) σε RON
лв0.4332825
1 MiL.k(MLK) σε SEK
kr0.9323925
1 MiL.k(MLK) σε BGN
лв0.1660425
1 MiL.k(MLK) σε HUF
Ft32.837115
1 MiL.k(MLK) σε CZK
2.0720925
1 MiL.k(MLK) σε KWD
د.ك0.02996625
1 MiL.k(MLK) σε ILS
0.3193125
1 MiL.k(MLK) σε BOB
Bs0.6769425
1 MiL.k(MLK) σε AZN
0.167025
1 MiL.k(MLK) σε TJS
SM0.901935
1 MiL.k(MLK) σε GEL
0.2662575
1 MiL.k(MLK) σε AOA
Kz90.0549675
1 MiL.k(MLK) σε BHD
.د.ب0.03684375
1 MiL.k(MLK) σε BMD
$0.09825
1 MiL.k(MLK) σε DKK
kr0.6356775
1 MiL.k(MLK) σε HNL
L2.576115
1 MiL.k(MLK) σε MUR
4.493955
1 MiL.k(MLK) σε NAD
$1.6987425
1 MiL.k(MLK) σε NOK
kr0.99429
1 MiL.k(MLK) σε NZD
$0.170955
1 MiL.k(MLK) σε PAB
B/.0.09825
1 MiL.k(MLK) σε PGK
K0.41265
1 MiL.k(MLK) σε QAR
ر.ق0.3566475
1 MiL.k(MLK) σε RSD
дин.9.929145
1 MiL.k(MLK) σε UZS
soʻm1,169.64267
1 MiL.k(MLK) σε ALL
L8.2028925
1 MiL.k(MLK) σε ANG
ƒ0.1758675
1 MiL.k(MLK) σε AWG
ƒ0.1758675
1 MiL.k(MLK) σε BBD
$0.1965
1 MiL.k(MLK) σε BAM
KM0.16506
1 MiL.k(MLK) σε BIF
Fr287.18475
1 MiL.k(MLK) σε BND
$0.1267425
1 MiL.k(MLK) σε BSD
$0.09825
1 MiL.k(MLK) σε JMD
$15.7249125
1 MiL.k(MLK) σε KHR
393
1 MiL.k(MLK) σε KMF
Fr41.8545
1 MiL.k(MLK) σε LAK
2,135.8695225
1 MiL.k(MLK) σε LKR
රු29.826735
1 MiL.k(MLK) σε MDL
L1.6673025
1 MiL.k(MLK) σε MGA
Ar440.582475
1 MiL.k(MLK) σε MOP
P0.784035
1 MiL.k(MLK) σε MVR
1.503225
1 MiL.k(MLK) σε MWK
MK169.982325
1 MiL.k(MLK) σε MZN
MT6.278175
1 MiL.k(MLK) σε NPR
रु13.89648
1 MiL.k(MLK) σε PYG
691.8765
1 MiL.k(MLK) σε RWF
Fr142.36425
1 MiL.k(MLK) σε SBD
$0.8085975
1 MiL.k(MLK) σε SCR
1.43838
1 MiL.k(MLK) σε SRD
$3.782625
1 MiL.k(MLK) σε SVC
$0.85674
1 MiL.k(MLK) σε SZL
L1.6987425
1 MiL.k(MLK) σε TMT
m0.343875
1 MiL.k(MLK) σε TND
د.ت0.289248
1 MiL.k(MLK) σε TTD
$0.6631875
1 MiL.k(MLK) σε UGX
Sh341.124
1 MiL.k(MLK) σε XAF
Fr55.51125
1 MiL.k(MLK) σε XCD
$0.265275
1 MiL.k(MLK) σε XOF
Fr55.51125
1 MiL.k(MLK) σε XPF
Fr10.0215
1 MiL.k(MLK) σε BWP
P1.3155675
1 MiL.k(MLK) σε BZD
$0.1965
1 MiL.k(MLK) σε CVE
$9.3386625
1 MiL.k(MLK) σε DJF
Fr17.39025
1 MiL.k(MLK) σε DOP
$6.293895
1 MiL.k(MLK) σε DZD
د.ج12.7695525
1 MiL.k(MLK) σε FJD
$0.2249925
1 MiL.k(MLK) σε GNF
Fr846.915
1 MiL.k(MLK) σε GTQ
Q0.75063
1 MiL.k(MLK) σε GYD
$20.4978975
1 MiL.k(MLK) σε ISK
kr12.183

MiL.k Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του MiL.k, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος MiL.k
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με MiL.k

Πόσο αξίζει το MiL.k (MLK) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MLK στο USD είναι 0.09825 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MLK σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MLK σε USD είναι $ 0.09825. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του MiL.k;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MLK είναι $ 49.82M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MLK;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MLK είναι 507.03M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MLK;
Το MLK πέτυχε τιμή ATH ύψους 4.33902357 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MLK;
Το MLK είχε τιμή ATL ύψους 0.09615703653971593 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MLK;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MLK είναι $ 55.43K USD.
Θα ανέβει το MLK υψηλότερα φέτος;
Το MLK μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MLK πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:19:48 (UTC+8)

MiL.k (MLK) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής MLK-σε-USD

Ποσό

MLK
MLK
USD
USD

1 MLK = 0.09825 USD

Συναλλαγή MLK

MLK/USDT
$0.09823
$0.09823$0.09823
+2.95%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,770.53
$110,770.53$110,770.53

+0.43%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,872.71
$3,872.71$3,872.71

-0.58%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03021
$0.03021$0.03021

+0.53%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.34
$185.34$185.34

-0.57%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.02%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,770.53
$110,770.53$110,770.53

+0.43%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,872.71
$3,872.71$3,872.71

-0.58%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$92.23
$92.23$92.23

+30.06%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.34
$185.34$185.34

-0.57%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5176
$2.5176$2.5176

+0.66%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.6850
$0.6850$0.6850

+1,270.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05619
$0.05619$0.05619

+180.95%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07784
$0.07784$0.07784

-7.71%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.6850
$0.6850$0.6850

+1,270.00%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000012
$0.000000000000000000000012$0.000000000000000000000012

+140.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0044325
$0.0044325$0.0044325

+117.31%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.406475
$2.406475$2.406475

+67.66%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.07018
$0.07018$0.07018

+61.11%