Τι είναι MISSION (MISSION)

MissionPawsible is a mobile GameFi platform seamlessly integrated into messaging apps, starting with Telegram, developed by the team behind BabyDoge — one of the world's largest memecoins. It reimagines the classic mobile city builder through a Web3 economy powered by the $MP token, where progress unlocks seasonal rewards and prize pools. Beyond building, users can compete in casual games against AI agents or challenge friends in private rooms — all without leaving chat. With instant onboarding, engaging mechanics, and access to a massive community, MissionPawsible brings blockchain gaming to the platforms people already use every day.

Πόσο θα αξίζει το MISSION (MISSION) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία MISSION (MISSION) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το MISSION.

MISSION (MISSION) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του MISSION (MISSION) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MISSION token τώρα!

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με MISSION Πόσο αξίζει το MISSION (MISSION) σήμερα; Η ζωντανή τιμή MISSION στο USD είναι 0.000004662 USD , ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς. Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MISSION σε USD; $ 0.000004662 . Ελέγξτε τον Η τρέχουσα τιμή του MISSION σε USD είναι. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token. Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του MISSION; Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MISSION είναι $ 0.00 USD . . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token. Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MISSION; Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MISSION είναι 0.00 USD . Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MISSION; Το MISSION πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.000031145798993297 USD . Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MISSION; Το MISSION είχε τιμή ATL ύψους 0.000002538518482296 USD . Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MISSION; Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MISSION είναι $ 110.25K USD . Θα ανέβει το MISSION υψηλότερα φέτος; Το MISSION μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MISSION πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.

