MILLI (MILLI) Tokenomics

MILLI (MILLI) Born with a flash of inspiration and rooted in a bonded friendship. Milli is not just top speed, it's the general mindset for pole position! Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.milli.dog Block Explorer: https://seitrace.com/token/0x95597EB8D227a7c4B4f5E807a815C5178eE6dBE1

MILLI (MILLI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 3.18M Συνολική προμήθεια: $ 299.79B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 263.00B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 3.62M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00002085 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00000033979712606 Τρέχουσα τιμή: $ 0.000012086

Tokenomics MILLI (MILLI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του MILLI (MILLI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MILLI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MILLI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MILLI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MILLI token!

Πώς να Αγοράσετε MILLI Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε MILLI (MILLI) στο χαρτοφυλάκιό σας;

MILLI (MILLI) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών MILLI βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας.

Πρόβλεψη Τιμής MILLI

