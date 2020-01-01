Metahero (METAHERO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Metahero (METAHERO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Metahero (METAHERO) Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles. Επίσημη ιστοσελίδα: https://metahero.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.metahero.io/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xD40bEDb44C081D2935eebA6eF5a3c8A31A1bBE13

Metahero (METAHERO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Metahero (METAHERO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 4.44M $ 4.44M $ 4.44M Συνολική προμήθεια: $ 9.77B $ 9.77B $ 9.77B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 5.10B $ 5.10B $ 5.10B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 8.72M $ 8.72M $ 8.72M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.1555 $ 0.1555 $ 0.1555 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00028889800020885 $ 0.00028889800020885 $ 0.00028889800020885 Τρέχουσα τιμή: $ 0.000872 $ 0.000872 $ 0.000872 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Metahero (METAHERO)

Tokenomics Metahero (METAHERO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Metahero (METAHERO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός METAHERO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα METAHERO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του METAHERO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του METAHERO token!

Πώς να Αγοράσετε METAHERO Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Metahero (METAHERO) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς METAHERO, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer.

Metahero (METAHERO) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών METAHERO βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών METAHERO τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής METAHERO Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το METAHERO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του METAHERO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του METAHERO Token τώρα!

