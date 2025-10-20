Η σημερινή ζωντανή τιμή Just Memecoin είναι 0.0004736 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MEMECOIN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MEMECOIN εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Just Memecoin είναι 0.0004736 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MEMECOIN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MEMECOIN εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το MEMECOIN

Πληροφορίες Τιμής MEMECOIN

Tokenomics MEMECOIN

Προβλέψεις Τιμών MEMECOIN

Ιστορικό MEMECOIN

Οδηγός Αγοράς MEMECOIN

Μετατροπέας νομίσματος MEMECOIN-σε-Fiat

Spot MEMECOIN

MEMECOIN Futures USDT-M

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Just Memecoin Λογότ.

Τιμή Just Memecoin(MEMECOIN)

Live Τιμή 1 MEMECOIN σε USD

$0.0004728
$0.0004728$0.0004728
-6.65%1D
USD
Just Memecoin (MEMECOIN) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-20 20:17:49 (UTC+8)

Just Memecoin (MEMECOIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0004593
$ 0.0004593$ 0.0004593
Κατώτ. 24H
$ 0.0005319
$ 0.0005319$ 0.0005319
Υψηλ. 24H

$ 0.0004593
$ 0.0004593$ 0.0004593

$ 0.0005319
$ 0.0005319$ 0.0005319

--
----

--
----

-2.68%

-6.65%

-36.34%

-36.34%

Just Memecoin (MEMECOIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.0004736. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MEMECOIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0004593 και ενός υψηλού $ 0.0005319, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MEMECOIN είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MEMECOIN έχει αλλάξει κατά -2.68% την τελευταία ώρα, -6.65% τις τελευταίες 24 ώρες και -36.34% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Just Memecoin (MEMECOIN) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 56.56K
$ 56.56K$ 56.56K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Just Memecoin είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 56.56K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MEMECOIN είναι --, με συνολική προσφορά --. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι --

Just Memecoin (MEMECOIN) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Just Memecoin για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.000033681-6.65%
30 ημέρες$ -0.0016094-77.27%
60 Ημέρες$ -0.0031494-86.93%
90 Ημέρες$ -0.0347364-98.66%
Just Memecoin Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το MEMECOIN κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.000033681 (-6.65%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Just Memecoin Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.0016094 (-77.27%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Just Memecoin Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το MEMECOIN άλλαξε κατά $ -0.0031494 (-86.93%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Just Memecoin Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.0347364 (-98.66%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Just Memecoin (MEMECOIN);

Ελέγξτε τώρα τη Just Memecoin σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Just Memecoin (MEMECOIN)

A pure meme token on the Bonk platform, focused on meme culture with ultra-simple logic and no complex concepts—its core essence is memecoin itself.

Just Memecoin είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Just Memecoinεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεMEMECOIN τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοJust Memecoin ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Just Memecoin ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Just Memecoin Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Just Memecoin (MEMECOIN) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Just Memecoin (MEMECOIN) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Just Memecoin.

Ελέγξτε την Just Memecoin πρόβλεψη τιμής τώρα!

Just Memecoin (MEMECOIN) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Just Memecoin (MEMECOIN) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MEMECOIN token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Just Memecoin (MEMECOIN)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Just Memecoin? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Just Memecoin στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

MEMECOIN σε Τοπικά Νομίσματα

1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε VND
12.462784
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε AUD
A$0.000729344
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε GBP
0.000350464
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε EUR
0.00040256
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε USD
$0.0004736
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε MYR
RM0.001998592
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε TRY
0.01986752
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε JPY
¥0.07104
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε ARS
ARS$0.690376192
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε RUB
0.03838528
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε INR
0.041624704
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε IDR
Rp7.893330176
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε PHP
0.027558784
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε EGP
￡E.0.022500736
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε BRL
R$0.00255744
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε CAD
C$0.00066304
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε BDT
0.05773184
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε NGN
0.696466688
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε COP
$1.814555776
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε ZAR
R.0.008202752
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε UAH
0.0197728
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε TZS
T.Sh.1.16650048
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε VES
Bs0.0951936
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε CLP
$0.4527616
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε PKR
Rs0.134009856
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε KZT
0.254896256
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε THB
฿0.015472512
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε TWD
NT$0.014501632
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε AED
د.إ0.001738112
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε CHF
Fr0.000374144
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε HKD
HK$0.003679872
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε AMD
֏0.18117568
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε MAD
.د.م0.004347648
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε MXN
$0.008709504
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε SAR
ريال0.001776
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε ETB
Br0.071035264
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε KES
KSh0.061160704
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε JOD
د.أ0.0003357824
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε PLN
0.001723904
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε RON
лв0.002064896
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε SEK
kr0.004461312
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε BGN
лв0.000790912
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε HUF
Ft0.158286592
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε CZK
0.009865088
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε KWD
د.ك0.0001449216
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε ILS
0.001567616
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε BOB
Bs0.00326784
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε AZN
0.00080512
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε TJS
SM0.00435712
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε GEL
0.00127872
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε AOA
Kz0.431719552
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε BHD
.د.ب0.0001780736
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε BMD
$0.0004736
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε DKK
kr0.00303104
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε HNL
L0.012441472
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε MUR
0.021326208
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε NAD
$0.008273792
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε NOK
kr0.004769152
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε NZD
$0.000824064
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε PAB
B/.0.0004736
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε PGK
K0.002017536
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε QAR
ر.ق0.001723904
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε RSD
дин.0.047611008
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε UZS
soʻm5.775608832
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε ALL
L0.039299328
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε ANG
ƒ0.000847744
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε AWG
ƒ0.00085248
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε BBD
$0.0009472
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε BAM
KM0.000790912
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε BIF
Fr1.3966464
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε BND
$0.000610944
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε BSD
$0.0004736
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε JMD
$0.07629696
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε KHR
1.9096736
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε KMF
Fr0.1998592
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε LAK
10.295651968
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε LKR
රු0.143425024
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε MDL
L0.008036992
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε MGA
Ar2.114283008
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε MOP
P0.0037888
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε MVR
0.00724608
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε MWK
MK0.82079616
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε MZN
MT0.030267776
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε NPR
रु0.066578688
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε PYG
3.3587712
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε RWF
Fr0.6871936
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε SBD
$0.003897728
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε SCR
0.006620928
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε SRD
$0.018664576
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε SVC
$0.004144
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε SZL
L0.008269056
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε TMT
m0.0016576
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε TND
د.ت0.0013867008
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε TTD
$0.003211008
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε UGX
Sh1.6443392
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε XAF
Fr0.2661632
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε XCD
$0.00127872
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε XOF
Fr0.2661632
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε XPF
Fr0.0483072
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε BWP
P0.006739328
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε BZD
$0.000951936
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε CVE
$0.044812032
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε DJF
Fr0.0843008
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε DOP
$0.03002624
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε DZD
د.ج0.06161536
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε FJD
$0.001084544
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε GNF
Fr4.117952
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε GTQ
Q0.00362304
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε GYD
$0.09907712
1 Just Memecoin(MEMECOIN) σε ISK
kr0.0573056

Just Memecoin Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Just Memecoin, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Just Memecoin

Πόσο αξίζει το Just Memecoin (MEMECOIN) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MEMECOIN στο USD είναι 0.0004736 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MEMECOIN σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MEMECOIN σε USD είναι $ 0.0004736. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Just Memecoin;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MEMECOIN είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MEMECOIN;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MEMECOIN είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MEMECOIN;
Το MEMECOIN πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MEMECOIN;
Το MEMECOIN είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MEMECOIN;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MEMECOIN είναι $ 56.56K USD.
Θα ανέβει το MEMECOIN υψηλότερα φέτος;
Το MEMECOIN μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MEMECOIN πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-20 20:17:49 (UTC+8)

Just Memecoin (MEMECOIN) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
10-19 17:50:26Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market sentiment moves out of "extreme fear" zone, Fear and Greed Index currently at 29
10-19 14:26:41Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market trades sideways, total market cap currently at $3.723 trillion
10-19 04:16:21Ενημερώσεις κλάδου
Public Chain Activity Ranking for the Past 7 Days: Solana Maintains First Place
10-18 16:36:53Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
10-18 09:33:00Ενημερώσεις κλάδου
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
10-17 19:52:08Ενημερώσεις κλάδου
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής MEMECOIN-σε-USD

Ποσό

MEMECOIN
MEMECOIN
USD
USD

1 MEMECOIN = 0.0004736 USD

Συναλλαγή MEMECOIN

MEMECOIN/USDT
$0.0004728
$0.0004728$0.0004728
-6.67%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures