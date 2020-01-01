Meme AI (MEMEAI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Meme AI (MEMEAI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Meme AI (MEMEAI) To Unleash Your MEME Creativity Take Your MEMES to the Next Level "Explore MEME AI, inspired by Elon Musk's recent tweet recognizing the impact of memes. Our platform offers a AI meme generator and an NFT marketplace, empowering users to have fun while making the most of memes." MEME AI COIN is more than just a meme generator; it’s a unique intersection of technology and comedy, where algorithms learn and play with human quirks. Dive into a world where AI doesn’t just learn from humans; it laughs with us! Επίσημη ιστοσελίδα: https://memeaicoin.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x695d38eb4e57e0f137e36df7c1f0f2635981246b Αγοράστε MEMEAI τώρα!

Meme AI (MEMEAI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Meme AI (MEMEAI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 190.46K $ 190.46K $ 190.46K Συνολική προμήθεια: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 728.04M $ 728.04M $ 728.04M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 261.60K $ 261.60K $ 261.60K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000007916971873719 $ 0.000007916971873719 $ 0.000007916971873719 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0002616 $ 0.0002616 $ 0.0002616 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Meme AI (MEMEAI)

Tokenomics Meme AI (MEMEAI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Meme AI (MEMEAI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MEMEAI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MEMEAI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MEMEAI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MEMEAI token!

Πώς να Αγοράσετε MEMEAI Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Meme AI (MEMEAI) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς MEMEAI, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε MEMEAI στη MEXC τώρα!

Meme AI (MEMEAI) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών MEMEAI βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών MEMEAI τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής MEMEAI Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το MEMEAI; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του MEMEAI συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του MEMEAI Token τώρα!

