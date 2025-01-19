Melania Meme (MELANIA) Tokenomics
Πληροφορίες Melania Meme (MELANIA)
Melania memes are digital collectibles intended to function as an expression of support for and engagement with the values embodied by the symbol MELANIA. and the associated artwork, and are not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. https://melaniameme.com/ is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency.
Melania Meme (MELANIA) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Melania Meme (MELANIA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.
Σε βάθος δομή Token Melania Meme (MELANIA)
Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token MELANIA. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση.
Overview
- Blockchain: Solana
- Token Address:
FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P
- Total Supply: 1,000,000,000 MELANIA
Issuance Mechanism
- Type: Fungible SPL token on Solana
- Initial Circulation: 250,000,000 tokens at launch (25% of total supply)
- Minting: All tokens were created at genesis; no ongoing inflation or minting.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|% of Total Supply
|Unlock/Lock Details
|Recipient/Use Case
|Liquidity
|10%
|100% unlocked at TGE (Token Generation Event)
|DEX liquidity pools
|Public Distribution
|15%
|100% unlocked at TGE
|Public sale/airdrop
|Team Vesting
|35%
|1 month lock, then 10% unlock, 90% linear over 12 mo.
|Team & advisors
|Treasury
|20%
|100% unlocked at 13 months
|Project treasury
|Community
|20%
|100% unlocked at 13 months
|Community/incentives
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use: $MELANIA is a meme coin and digital collectible, intended as an expression of support for the Melania brand and associated artwork.
- Utility: No explicit utility, governance, or fee-sharing. Not designed as an investment, security, or for ecosystem development.
- Acquisition: Can be purchased on DEXs (e.g., Raydium, Serum) or via the official website using debit card or crypto.
- Incentives: No staking, yield, or rewards for holding. Community and treasury allocations may be used for future engagement or promotional activities, but no formal incentive program is defined.
Locking and Unlocking Mechanism
Team Vesting Schedule
- Day 1–30: Initial lock period (no team tokens unlocked)
- Day 30: 10% of team allocation unlocked (3.5% of total supply)
- Months 2–13: Remaining 90% of team allocation vests linearly (approx. 2.625% of total supply per month)
- Month 13: Full team vesting completed
Other Allocations
- Liquidity & Public Distribution: Fully unlocked at TGE (January 19, 2025)
- Treasury & Community: Fully unlocked after 13 months (February 18, 2026)
Unlocking Table (Key Events)
|Date
|Allocation
|Amount Unlocked
|Unlock Type
|Notes
|2025-01-19
|Liquidity
|100,000,000
|Instant
|10% at TGE
|2025-01-19
|Public Distribution
|150,000,000
|Instant
|15% at TGE
|2025-02-18
|Team Vesting
|35,000,000
|Instant
|10% of team allocation (3.5% total)
|2025-02-18–2026-01-18
|Team Vesting
|26,250,000/month
|Monthly
|Linear vesting (90% of team allocation)
|2026-02-18
|Treasury
|200,000,000
|Instant
|20% unlocked after 13 months
|2026-02-18
|Community
|200,000,000
|Instant
|20% unlocked after 13 months
Additional Notes
- No Locking for Holders: There is no staking, user lockup, or yield mechanism for regular holders.
- No Explicit Incentive Mechanism: The token is not designed to provide dividends, interest, or other forms of compensation.
- Transparency Concerns: Reports indicate a high concentration of supply among team wallets and some insider selling, which has led to community concerns about transparency and long-term value.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|All tokens minted at genesis; no ongoing inflation
|Allocation
|See allocation table above
|Usage/Incentive
|Meme coin, digital collectible, no explicit utility or rewards
|Locking
|Team tokens locked 1 month, then linear vesting; treasury/community locked 13 months
|Unlocking
|See unlocking table above
References
- Official Website: melaniameme.com
- Solana Token Address:
FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P
Implications and Considerations
- Aggressive Unlock Schedule: The relatively short vesting period for the team (13 months) and large allocations to insiders may increase selling pressure and volatility, as observed in price history.
- No Ecosystem Utility: $MELANIA is positioned purely as a meme coin, with no roadmap for utility, governance, or ecosystem development.
- Community Risk: High concentration of supply and lack of formal incentives or utility may limit long-term community engagement and price stability.
- Market Behavior: The token’s value is driven by speculation, social media trends, and association with public figures, rather than fundamental utility.
Caution: $MELANIA is a speculative asset with no underlying product or service, and its tokenomics favor early insiders. Prospective participants should exercise caution and not treat it as an investment.
Tokenomics Melania Meme (MELANIA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του Melania Meme (MELANIA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός MELANIA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα MELANIA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MELANIA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MELANIA token!
