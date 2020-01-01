METAVERSE FACE (MEFA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το METAVERSE FACE (MEFA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες METAVERSE FACE (MEFA) Metaverse Face is the world first decentralized virtual human face marketplace aimed at providing unique Face NFTs for Metaverse. Επίσημη ιστοσελίδα: https://metaversefacemaker.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://whitepaper.metaversefacemaker.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x6ad0f087501eee603aeda0407c52864bc7f83322

METAVERSE FACE (MEFA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για METAVERSE FACE (MEFA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 314.58K $ 314.58K $ 314.58K Συνολική προμήθεια: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 9.52B $ 9.52B $ 9.52B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 330.60K $ 330.60K $ 330.60K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0014601 $ 0.0014601 $ 0.0014601 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000000005523294198 $ 0.000000005523294198 $ 0.000000005523294198 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00003306 $ 0.00003306 $ 0.00003306 Μάθετε περισσότερα για την τιμή METAVERSE FACE (MEFA)

Tokenomics METAVERSE FACE (MEFA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του METAVERSE FACE (MEFA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MEFA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MEFA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MEFA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MEFA token!

Πώς να Αγοράσετε MEFA Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε METAVERSE FACE (MEFA) στο χαρτοφυλάκιό σας;

METAVERSE FACE (MEFA) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών MEFA βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών MEFA τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής MEFA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το MEFA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του MEFA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του MEFA Token τώρα!

