Πληροφορίες MagicCraft (MCRT) Magic Craft is a Massive War and Conquest Play-To-Earn Multiplayer game launched on Binance Smart Chain, with an advanced guild system, taxes, and economy. Players may team up with each other and build clans to fight other clans on the platform. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.magiccraft.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.magiccraft.io Block Explorer: https://solscan.io/token/FADm4QuSUF1K526LvTjvbJjKzeeipP6bj5bSzp3r6ipq Αγοράστε MCRT τώρα!

MagicCraft (MCRT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για MagicCraft (MCRT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Συνολική προμήθεια: $ 7.20B $ 7.20B $ 7.20B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 5.04B $ 5.04B $ 5.04B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 4.17M $ 4.17M $ 4.17M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.03612 $ 0.03612 $ 0.03612 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00039772848271983 $ 0.00039772848271983 $ 0.00039772848271983 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0004171 $ 0.0004171 $ 0.0004171 Μάθετε περισσότερα για την τιμή MagicCraft (MCRT)

Tokenomics MagicCraft (MCRT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του MagicCraft (MCRT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MCRT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MCRT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MCRT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MCRT token!

MagicCraft (MCRT) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών MCRT βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών MCRT τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής MCRT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το MCRT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του MCRT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του MCRT Token τώρα!

