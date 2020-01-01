MCDEX (MCB) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το MCDEX (MCB), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

MCDEX (MCB) Πληροφορίες MCDEX (MCB) is an exchange token of MonteCarloDEX which claims to be a decentralized derivatives exchange for trading perpetual and futures contracts. Επίσημη ιστοσελίδα: https://mux.network/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.mux.network/protocol/overview Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4e352cf164e64adcbad318c3a1e222e9eba4ce42

MCDEX (MCB) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για MCDEX (MCB), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 8.54M $ 8.54M $ 8.54M Συνολική προμήθεια: $ 4.80M $ 4.80M $ 4.80M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 3.82M $ 3.82M $ 3.82M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 10.74M $ 10.74M $ 10.74M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 83.29 $ 83.29 $ 83.29 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.95068738 $ 0.95068738 $ 0.95068738 Τρέχουσα τιμή: $ 2.235 $ 2.235 $ 2.235 Μάθετε περισσότερα για την τιμή MCDEX (MCB)

Tokenomics MCDEX (MCB): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του MCDEX (MCB) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MCB token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MCB token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MCB, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MCB token!

Πώς να Αγοράσετε MCB Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε MCDEX (MCB) στο χαρτοφυλάκιό σας;

MCDEX (MCB) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών MCB βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών MCB τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής MCB Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το MCB; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του MCB συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του MCB Token τώρα!

