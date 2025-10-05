Η σημερινή ζωντανή τιμή MAY είναι 0.03987 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MAY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MAY εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή MAY είναι 0.03987 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MAY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MAY εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή MAY(MAY)

Live Τιμή 1 MAY σε USD

$0.03987
+1.76%1D
USD
MAY (MAY) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:34:12 (UTC+8)

MAY (MAY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.03898
Κατώτ. 24H
$ 0.04083
Υψηλ. 24H

$ 0.03898
$ 0.04083
$ 10.157036358034295
$ 0.03733335169831041
-0.13%

+1.76%

+4.64%

+4.64%

MAY (MAY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.03987. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MAY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.03898 και ενός υψηλού $ 0.04083, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MAY είναι $ 10.157036358034295, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.03733335169831041.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MAY έχει αλλάξει κατά -0.13% την τελευταία ώρα, +1.76% τις τελευταίες 24 ώρες και +4.64% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MAY (MAY) Πληροφορίες αγοράς

No.1122

$ 12.47M
$ 51.70K
$ 39.87M
312.66M
1,000,000,000
1,000,000,000
31.26%

SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MAY είναι $ 12.47M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 51.70K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MAY είναι 312.66M, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 39.87M

MAY (MAY) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών MAY για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.0006896+1.76%
30 ημέρες$ -0.00222-5.28%
60 Ημέρες$ -0.01017-20.33%
90 Ημέρες$ +0.02987+298.70%
MAY Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το MAY κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.0006896 (+1.76%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

MAY Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.00222 (-5.28%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

MAY Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το MAY άλλαξε κατά $ -0.01017 (-20.33%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

MAY Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.02987 (+298.70%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του MAY (MAY);

Ελέγξτε τώρα τη MAY σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι MAY (MAY)

MAY είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των MAYεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεMAY τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοMAY ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας MAY ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

MAY Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το MAY (MAY) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία MAY (MAY) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το MAY.

Ελέγξτε την MAY πρόβλεψη τιμής τώρα!

MAY (MAY) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του MAY (MAY) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MAY token τώρα!

Πώς να αγοράσετε MAY (MAY)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε MAY? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα MAY στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

MAY σε Τοπικά Νομίσματα

MAY Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του MAY, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος MAY
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με MAY

Πόσο αξίζει το MAY (MAY) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MAY στο USD είναι 0.03987 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MAY σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MAY σε USD είναι $ 0.03987. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του MAY;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MAY είναι $ 12.47M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MAY;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MAY είναι 312.66M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MAY;
Το MAY πέτυχε τιμή ATH ύψους 10.157036358034295 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MAY;
Το MAY είχε τιμή ATL ύψους 0.03733335169831041 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MAY;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MAY είναι $ 51.70K USD.
Θα ανέβει το MAY υψηλότερα φέτος;
Το MAY μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MAY πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:34:12 (UTC+8)

