Η σημερινή ζωντανή τιμή Lunch Protocol είναι 0.000489 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο LUNCH σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής LUNCH εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το LUNCH

Πληροφορίες Τιμής LUNCH

Τι είναι το LUNCH

Whitepaper LUNCH

Επίσημος Ιστότοπος LUNCH

Tokenomics LUNCH

Προβλέψεις Τιμών LUNCH

Ιστορικό LUNCH

Οδηγός Αγοράς LUNCH

Μετατροπέας νομίσματος LUNCH-σε-Fiat

Spot LUNCH

LUNCH Futures USDT-M

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Lunch Protocol Λογότ.

Τιμή Lunch Protocol(LUNCH)

Live Τιμή 1 LUNCH σε USD

$0.000489
+0.20%1D
USD
Lunch Protocol (LUNCH) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:16:21 (UTC+8)

Lunch Protocol (LUNCH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.000479
Κατώτ. 24H
$ 0.000493
Υψηλ. 24H

$ 0.000479
$ 0.000493
--
--
-0.21%

+0.20%

-4.12%

-4.12%

Lunch Protocol (LUNCH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.000489. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LUNCH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.000479 και ενός υψηλού $ 0.000493, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LUNCH είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LUNCH έχει αλλάξει κατά -0.21% την τελευταία ώρα, +0.20% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.12% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Lunch Protocol (LUNCH) Πληροφορίες αγοράς

--
$ 6.79K
$ 6.79K$ 6.79K

$ 489.00K
$ 489.00K$ 489.00K

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SUI

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Lunch Protocol είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 6.79K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LUNCH είναι --, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 489.00K

Lunch Protocol (LUNCH) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Lunch Protocol για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.00000098+0.20%
30 ημέρες$ -0.000178-26.69%
60 Ημέρες$ -0.001017-67.53%
90 Ημέρες$ -0.001541-75.92%
Lunch Protocol Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το LUNCH κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.00000098 (+0.20%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Lunch Protocol Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.000178 (-26.69%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Lunch Protocol Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το LUNCH άλλαξε κατά $ -0.001017 (-67.53%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Lunch Protocol Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.001541 (-75.92%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Lunch Protocol (LUNCH);

Ελέγξτε τώρα τη Lunch Protocol σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Lunch Protocol (LUNCH)

Lunch Protocol aims to simplify and automate DeFi yield and reward farming with AI agents, built on its secure, pre-whitelisted dApp integration platform.

Lunch Protocol είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Lunch Protocolεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεLUNCH τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοLunch Protocol ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Lunch Protocol ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Lunch Protocol Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Lunch Protocol (LUNCH) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Lunch Protocol (LUNCH) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Lunch Protocol.

Ελέγξτε την Lunch Protocol πρόβλεψη τιμής τώρα!

Lunch Protocol (LUNCH) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Lunch Protocol (LUNCH) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του LUNCH token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Lunch Protocol (LUNCH)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Lunch Protocol? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Lunch Protocol στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

LUNCH σε Τοπικά Νομίσματα

1 Lunch Protocol(LUNCH) σε VND
12.868035
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε AUD
A$0.00074328
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε GBP
0.00037164
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε EUR
0.00042054
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε USD
$0.000489
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε MYR
RM0.00204891
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε TRY
0.020538
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε JPY
¥0.074817
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε ARS
ARS$0.70157808
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε RUB
0.03931071
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε INR
0.04340853
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε IDR
Rp8.14999674
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε PHP
0.02869941
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε EGP
￡E.0.022983
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε BRL
R$0.00262593
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε CAD
C$0.0006846
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε BDT
0.05958954
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε NGN
0.70664412
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε COP
$1.88076735
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε ZAR
R.0.00849393
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε UAH
0.02043531
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε TZS
T.Sh.1.19852922
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε VES
Bs0.108069
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε CLP
$0.45966
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε PKR
Rs0.1380936
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε KZT
0.25818222
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε THB
฿0.01575558
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε TWD
NT$0.01505631
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε AED
د.إ0.00179463
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε CHF
Fr0.0003912
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε HKD
HK$0.00379953
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε AMD
֏0.18649482
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε MAD
.د.م0.00451347
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε MXN
$0.00907584
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε SAR
ريال0.00183375
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε ETB
Br0.07512507
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε KES
KSh0.06300276
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε JOD
د.أ0.000346701
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε PLN
0.00179952
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε RON
лв0.00215649
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε SEK
kr0.00464061
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε BGN
лв0.00082641
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε HUF
Ft0.16343358
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε CZK
0.01031301
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε KWD
د.ك0.000149145
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε ILS
0.00158925
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε BOB
Bs0.00336921
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε AZN
0.0008313
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε TJS
SM0.00448902
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε GEL
0.00132519
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε AOA
Kz0.44821251
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε BHD
.د.ب0.000183375
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε BMD
$0.000489
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε DKK
kr0.00316383
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε HNL
L0.01282158
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε MUR
0.02236686
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε NAD
$0.00845481
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε NOK
kr0.00494868
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε NZD
$0.00085086
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε PAB
B/.0.000489
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε PGK
K0.0020538
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε QAR
ر.ق0.00177507
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε RSD
дин.0.04941834
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε UZS
soʻm5.82142764
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε ALL
L0.04082661
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε ANG
ƒ0.00087531
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε AWG
ƒ0.00087531
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε BBD
$0.000978
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε BAM
KM0.00082152
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε BIF
Fr1.429347
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε BND
$0.00063081
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε BSD
$0.000489
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε JMD
$0.07826445
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε KHR
1.956
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε KMF
Fr0.208314
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε LAK
10.63043457
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε LKR
රු0.14845062
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε MDL
L0.00829833
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε MGA
Ar2.1928227
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε MOP
P0.00390222
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε MVR
0.0074817
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε MWK
MK0.8460189
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε MZN
MT0.0312471
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε NPR
रु0.06916416
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε PYG
3.443538
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε RWF
Fr0.708561
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε SBD
$0.00402447
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε SCR
0.00715896
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε SRD
$0.0188265
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε SVC
$0.00426408
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε SZL
L0.00845481
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε TMT
m0.0017115
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε TND
د.ت0.001439616
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε TTD
$0.00330075
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε UGX
Sh1.697808
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε XAF
Fr0.276285
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε XCD
$0.0013203
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε XOF
Fr0.276285
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε XPF
Fr0.049878
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε BWP
P0.00654771
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε BZD
$0.000978
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε CVE
$0.04647945
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε DJF
Fr0.086553
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε DOP
$0.03132534
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε DZD
د.ج0.06355533
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε FJD
$0.00111981
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε GNF
Fr4.21518
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε GTQ
Q0.00373596
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε GYD
$0.10202007
1 Lunch Protocol(LUNCH) σε ISK
kr0.060636

Lunch Protocol Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Lunch Protocol, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Lunch Protocol
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Lunch Protocol

Πόσο αξίζει το Lunch Protocol (LUNCH) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή LUNCH στο USD είναι 0.000489 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή LUNCH σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του LUNCH σε USD είναι $ 0.000489. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Lunch Protocol;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το LUNCH είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LUNCH;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LUNCH είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του LUNCH;
Το LUNCH πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του LUNCH;
Το LUNCH είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του LUNCH;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το LUNCH είναι $ 6.79K USD.
Θα ανέβει το LUNCH υψηλότερα φέτος;
Το LUNCH μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την LUNCH πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:16:21 (UTC+8)

Lunch Protocol (LUNCH) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής LUNCH-σε-USD

Ποσό

LUNCH
LUNCH
USD
USD

1 LUNCH = 0.000488 USD

Συναλλαγή LUNCH

LUNCH/USDT
$0.000489
-0.40%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

