Η σημερινή ζωντανή τιμή Luckify είναι 0.1882 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο LUCK σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής LUCK εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το LUCK

Πληροφορίες Τιμής LUCK

Τι είναι το LUCK

Whitepaper LUCK

Επίσημος Ιστότοπος LUCK

Tokenomics LUCK

Προβλέψεις Τιμών LUCK

Ιστορικό LUCK

Οδηγός Αγοράς LUCK

Μετατροπέας νομίσματος LUCK-σε-Fiat

Luckify Λογότ.

Τιμή Luckify(LUCK)

Live Τιμή 1 LUCK σε USD

$0.1882
$0.1882
+0.26%1D
USD
Luckify (LUCK) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:15:40 (UTC+8)

Luckify (LUCK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.1862
$ 0.1862
Κατώτ. 24H
$ 0.1885
$ 0.1885
Υψηλ. 24H

$ 0.1862
$ 0.1862

$ 0.1885
$ 0.1885

$ 0.42965712613217444
$ 0.42965712613217444

$ 0.16129988859178526
$ 0.16129988859178526

0.00%

+0.26%

-7.52%

-7.52%

Luckify (LUCK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.1882. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LUCK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.1862 και ενός υψηλού $ 0.1885, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LUCK είναι $ 0.42965712613217444, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.16129988859178526.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LUCK έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, +0.26% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.52% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Luckify (LUCK) Πληροφορίες αγοράς

No.4341

$ 0.00
$ 0.00

$ 99.33K
$ 99.33K

$ 188.20M
$ 188.20M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

999,999,317.224016
999,999,317.224016

0.00%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Luckify είναι $ 0.00, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 99.33K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LUCK είναι 0.00, με συνολική προσφορά 999999317.224016. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 188.20M

Luckify (LUCK) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Luckify για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.000488+0.26%
30 ημέρες$ -0.054-22.30%
60 Ημέρες$ -0.2155-53.39%
90 Ημέρες$ +0.0382+25.46%
Luckify Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το LUCK κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.000488 (+0.26%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Luckify Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.054 (-22.30%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Luckify Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το LUCK άλλαξε κατά $ -0.2155 (-53.39%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Luckify Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.0382 (+25.46%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Luckify (LUCK);

Ελέγξτε τώρα τη Luckify σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Luckify (LUCK)

Luckify decentralizes randomness in gaming using a verifiable randomness engine (VRF). The LUCK token governs the system, powers the randomness engine, and aligns incentives in casino-style games, loot systems, and NFTs. Luckify is a decentralized randomness infrastructure powering provably fair gaming and blockchain applications, designed for users who demand transparency, trustlessness, and on-chain integrity.

Luckify είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Luckifyεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεLUCK τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοLuckify ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Luckify ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Luckify Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Luckify (LUCK) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Luckify (LUCK) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Luckify.

Ελέγξτε την Luckify πρόβλεψη τιμής τώρα!

Luckify (LUCK) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Luckify (LUCK) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του LUCK token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Luckify (LUCK)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Luckify? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Luckify στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

Luckify Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Luckify, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Luckify
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Luckify

Πόσο αξίζει το Luckify (LUCK) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή LUCK στο USD είναι 0.1882 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή LUCK σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του LUCK σε USD είναι $ 0.1882. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Luckify;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το LUCK είναι $ 0.00 USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LUCK;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LUCK είναι 0.00 USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του LUCK;
Το LUCK πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.42965712613217444 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του LUCK;
Το LUCK είχε τιμή ATL ύψους 0.16129988859178526 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του LUCK;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το LUCK είναι $ 99.33K USD.
Θα ανέβει το LUCK υψηλότερα φέτος;
Το LUCK μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την LUCK πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:15:40 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής LUCK-σε-USD

Ποσό

LUCK
LUCK
USD
USD

1 LUCK = 0.1882 USD

Συναλλαγή LUCK

LUCK/USDT
$0.1882
$0.1882
+0.26%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

