Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum. Επίσημη ιστοσελίδα: https://loomx.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://medium.com/loom-network/introducing-loom-network-scaling-ethereum-today-9ea26b5b57c Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x42476F744292107e34519F9c357927074Ea3F75D

Loom Network (LOOM) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Loom Network (LOOM), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Συνολική προμήθεια: $ 1.30B $ 1.30B $ 1.30B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.49801 $ 0.49801 $ 0.49801 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.001325802388816845 $ 0.001325802388816845 $ 0.001325802388816845 Τρέχουσα τιμή: $ 0.001565 $ 0.001565 $ 0.001565 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Loom Network (LOOM)

Tokenomics Loom Network (LOOM): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Loom Network (LOOM) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός LOOM token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα LOOM token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LOOM, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LOOM token!

Loom Network (LOOM) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών LOOM βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών LOOM τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής LOOM Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το LOOM; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του LOOM συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του LOOM Token τώρα!

