LandX Finance (LNDX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το LandX Finance (LNDX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

LandX Finance (LNDX) LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets. Επίσημη ιστοσελίδα: https://landx.fi/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://landx.gitbook.io/landx/introduction-to-landx/video-explainer Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x08A1C30BBB26425c1031ee9E43FA0B9960742539

LandX Finance (LNDX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για LandX Finance (LNDX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Συνολική προμήθεια: $ 68.87M $ 68.87M $ 68.87M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 14.06M $ 14.06M $ 14.06M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 8.26M $ 8.26M $ 8.26M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.05116158055352152 $ 0.05116158055352152 $ 0.05116158055352152 Τρέχουσα τιμή: $ 0.1032 $ 0.1032 $ 0.1032 Μάθετε περισσότερα για την τιμή LandX Finance (LNDX)

Tokenomics LandX Finance (LNDX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του LandX Finance (LNDX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός LNDX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα LNDX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LNDX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LNDX token!

Πώς να Αγοράσετε LNDX Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε LandX Finance (LNDX) στο χαρτοφυλάκιό σας;

LandX Finance (LNDX) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών LNDX βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών LNDX τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής LNDX Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το LNDX; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του LNDX συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του LNDX Token τώρα!

