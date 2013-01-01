Luckycoin (LKY) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Luckycoin (LKY), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Luckycoin (LKY) Luckycoin, the blockchain that Doge forked in 2013 - returns after 11 years of dormancy! The longest-running memecoin blockchain lives on in 2024! Επίσημη ιστοσελίδα: http://luckycoinfoundation.org Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://linktr.ee/luckycoinLKY Block Explorer: https://luckyscan.org/ Αγοράστε LKY τώρα!

Luckycoin (LKY) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Luckycoin (LKY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.92M $ 2.92M $ 2.92M Συνολική προμήθεια: $ 12.07M $ 12.07M $ 12.07M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 12.07M $ 12.07M $ 12.07M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 4.84M $ 4.84M $ 4.84M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 17.615 $ 17.615 $ 17.615 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.1451754168803282 $ 0.1451754168803282 $ 0.1451754168803282 Τρέχουσα τιμή: $ 0.242 $ 0.242 $ 0.242 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Luckycoin (LKY)

Tokenomics Luckycoin (LKY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Luckycoin (LKY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός LKY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα LKY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LKY, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LKY token!

Luckycoin (LKY) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών LKY βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών LKY τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής LKY Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το LKY; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του LKY συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του LKY Token τώρα!

