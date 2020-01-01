Lista DAO (LISTA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Lista DAO (LISTA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Lista DAO (LISTA) Making DeFi Easier - Enjoy secure, simple and permissionless LSDfi and CDP solutions. Επίσημη ιστοσελίδα: https://lista.org/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.bsc.lista.org/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xFceB31A79F71AC9CBDCF853519c1b12D379EdC46 Αγοράστε LISTA τώρα!

Lista DAO (LISTA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Lista DAO (LISTA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 61.38M $ 61.38M $ 61.38M Συνολική προμήθεια: $ 795.59M $ 795.59M $ 795.59M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 217.11M $ 217.11M $ 217.11M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 226.16M $ 226.16M $ 226.16M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.85468 $ 0.85468 $ 0.85468 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.11227200049845892 $ 0.11227200049845892 $ 0.11227200049845892 Τρέχουσα τιμή: $ 0.2827 $ 0.2827 $ 0.2827 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Lista DAO (LISTA)

Tokenomics Lista DAO (LISTA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Lista DAO (LISTA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός LISTA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα LISTA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LISTA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LISTA token!

Πώς να Αγοράσετε LISTA Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Lista DAO (LISTA) στο χαρτοφυλάκιό σας;

Lista DAO (LISTA) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών LISTA βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών LISTA τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής LISTA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το LISTA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του LISTA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του LISTA Token τώρα!

