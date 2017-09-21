Chainlink (LINK) Tokenomics
Πληροφορίες Chainlink (LINK)
Chainlink is a blockchain-based middleware, acting as a bridge between cryptocurrency smart contracts and off-chain resources like data feeds, various web APIs, and traditional bank account payments. This way, Chainlink allows Smart Contracts to communicate with external resources on their own. LINK is an ERC20 token based on the Ethereum Blockchain. It is used to pay Chainlink Node operators for the retrieval of data from off-chain data feeds, formatting of data into blockchain readable formats, off-chain computation, and uptime guarantees they provide as operators. The Chainlink token is also used as a collateral for node operators, which prevents bad actors.
Chainlink (LINK) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Chainlink (LINK), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών.
Σε βάθος δομή Token Chainlink (LINK)
Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token LINK.
Chainlink’s LINK token is central to the protocol’s decentralized oracle network, serving as both a utility and incentive mechanism. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Fixed Supply: LINK is minted as an ERC-677 token on Ethereum with a fixed maximum supply. No further LINK tokens will be created beyond this cap.
- Bridging: LINK is bridged to other blockchains via a lock-and-mint mechanism. When LINK is transferred from Ethereum to another chain, it is locked on Ethereum and minted on the destination chain. The reverse process burns LINK on the non-Ethereum chain and unlocks it on Ethereum.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Amount (LINK)
|% of Max Supply
|Notes
|Public Token Sale
|350,000,000
|35%
|Raised $32M in September 2017
|Node Operators & Ecosystem
|350,000,000
|35%
|For node incentives and ecosystem growth
|Company Reserve
|300,000,000
|30%
|For development and operational costs
|Total
|1,000,000,000
|100%
- Public Sale: 35% of LINK was sold in the 2017 ICO.
- Node/Ecosystem: 35% allocated to incentivize node operators and ecosystem development.
- Company Reserve: 30% reserved for ongoing development and operations.
Usage and Incentive Mechanism
- Medium of Exchange: LINK is used to pay node operators for fulfilling data requests and oracle jobs.
- Staking: LINK holders can stake tokens to secure oracle services and earn rewards. Staking is available to both community members and node operators.
- Rewards: Stakers and node operators receive LINK rewards from the non-circulating supply. For example, successful alerts on price feeds can earn users 7,000 LINK.
- Fee Payments: LINK is used for transaction and verification fees across Chainlink services (e.g., Data Streams, CCIP, Automation). Alternative assets can also be used for fees, but at a higher rate.
Locking and Unlocking Mechanism
- Staking Lock: In Staking v0.2, staked LINK is subject to a 28-day cooldown period before withdrawal, followed by a 7-day claim window.
- Reward Vesting: Accrued staking rewards are subject to a 90-day ramping period (50% claimable after 45 days, 100% after 90 days).
- Unbonding: The unbonding mechanism allows stakers to withdraw after the cooldown, supporting both flexibility and network security.
- Pool Caps: Staking pools are capped (e.g., 45 million LINK in v0.2), with specific allocations for community and node operators.
Unlocking Time
- Staking Withdrawals: After initiating withdrawal, staked LINK is unlocked after a 28-day cooldown, with a 7-day window to claim.
- Reward Unlocking: Staking rewards become fully claimable after 90 days.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Fixed supply (1B LINK), minted on Ethereum, bridged via lock-and-mint
|Allocation
|35% Public Sale, 35% Node/Ecosystem, 30% Company Reserve
|Usage
|Payment for oracle services, staking, node incentives, protocol fees
|Incentives
|Staking rewards, node operator subsidies, alert rewards
|Locking
|28-day cooldown for staking withdrawals, 90-day vesting for rewards
|Unlocking
|7-day claim window post-cooldown, rewards fully unlocked after 90 days
Additional Notes
- Staking v0.2: Pool size is 45M LINK (8% of circulating supply), with 40.88M for community and 4.13M for node operators.
- Node Operator Staking: Minimum 1,000 LINK, maximum 75,000 LINK per operator.
- Community Staking: Minimum 1 LINK, maximum 15,000 LINK per address.
- Future Developments: Plans to direct a portion of user fees to stakers as Chainlink expands its services.
Chainlink’s token economics are designed to incentivize honest oracle behavior, secure the network, and ensure long-term sustainability through a combination of fixed supply, staking, and dynamic reward mechanisms.
Tokenomics Chainlink (LINK): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του Chainlink (LINK) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός LINK token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα LINK token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LINK, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LINK token!
Πώς να Αγοράσετε LINK
Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Chainlink (LINK) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς LINK, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή.
Chainlink (LINK) Ιστορικό τιμών
Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών LINK βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης.
Πρόβλεψη Τιμής LINK
Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το LINK; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του LINK συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.
Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC;
Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto.
Αποποίηση ευθυνών
Τα δεδομένα Tokenomics σε αυτήν τη σελίδα προέρχονται από πηγές τρίτων. Το MEXC δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. Παρακαλείστε να διεξάγετε ενδελεχή έρευνα πριν επενδύσετε.
